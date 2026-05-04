Llenan de piedras un baño público en Radazul y lo dejan inutilizable: “No es una simple gamberrada”

El Ayuntamiento de El Rosario ha denunciado este lunes un nuevo acto vandálico en la zona de playas de Radazul que ha provocado daños en una instalación pública y ha generado malestar entre vecinos y usuarios.
Según ha informado el Consistorio, operarios del servicio de limpieza encontraron uno de los aseos autolimpiables completamente obstruido y lleno de piedras, lo que ha impedido su correcto funcionamiento y ha obligado a intervenir para su reparación.
“Desde el Ayuntamiento de El Rosario expresamos nuestra más absoluta indignación ante lo que supone un grave episodio de incivismo. No es una simple gamberrada, es un atentado al patrimonio público con el único afán de dañar lo que es de todos y que solo evidencia la lamentable falta de educación, responsabilidad y conciencia de quien lo realiza”, señala el Consistorio.
Un acto vandálico que afecta a todos
Desde el Ayuntamiento subrayan que este tipo de comportamientos no solo suponen un coste económico para las arcas públicas, sino que también perjudican directamente a quienes hacen uso de estas instalaciones, especialmente en una zona frecuentada por residentes y visitantes.
La imagen del sanitario, con el interior lleno de piedras, evidencia el nivel de deterioro provocado y ha sido compartida para visibilizar el problema.