Cazan a los responsables de vertidos masivos en Tenerife: las multas “muy graves” a las que se enfrentan por materiales altamente contaminantes

La Policía Local de El Rosario ha identificado a los causantes de dos vertidos ilegales, entre ellos de 24 armazones de frigoríficos, localizados en Llano del Moro y en Bocacangrejo.
Una nota de la Policía Local indica que el presunto causante del vertido de los armazones de frigoríficos tiene el domicilio de Arona, mientras que el segundo de los casos constó de todo tipo de restos y piezas de vehículos, escombros y enseres varios, cuyo responsable es vecino del propio núcleo de Bocacangrejo.
Tras las investigaciones policiales, ambos infractores reconocieron los hechos y se enfrentan ahora a sanciones tipificadas como “muy graves” en la Ordenanza Municipal reguladora de la Limpieza de los Espacios Públicos y Gestión de Residuos.
El alcalde de El Rosario y responsable de Seguridad Ciudadana, Policía Local y Protección Civil, Escolástico Gil, indica en la nota que gracias al trabajo de la Policía Local se ha conseguido identificar a los causantes de varios vertidos ilegales en distintas vías públicas del municipio.
Asimismo, reitera la necesidad de cuidar las vías públicas y los entornos naturales, así como de utilizar los servicios habilitados para la retirada de enseres y electrodomésticos.
Las multas: hasta 3,5 millones de euros por un vertido ilegal
El abandono de residuos en espacios públicos no solo es un acto incívico, sino que en España está castigado con severidad tras la entrada en vigor de la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados.
En el caso de El Rosario, al ser calificados como infracciones “muy graves”, los responsables se enfrentan a una importante sanción económica.
Dependiendo de la gravedad del daño ecológico y la naturaleza de los materiales (como el gas refrigerante de las neveras, altamente contaminante), las sanciones se dividen en tres tramos principales según la ley estatal:
- Infracciones Leves: Multas de hasta 2.000 euros (o hasta 20.000 € si son residuos peligrosos).
- Infracciones Graves: Sanciones que oscilan entre los 2.001 y los 100.000 euros.
- Infracciones Muy Graves: Las multas parten desde los 100.001 euros y pueden alcanzar los 3,5 millones de euros en los casos más extremos.
¿Qué dice la ordenanza municipal?
Además de la ley nacional, la Ordenanza Municipal de El Rosario regula la limpieza de los espacios públicos. En el ámbito local, las infracciones muy graves suelen acarrear multas que, aunque supeditadas a la capacidad sancionadora del Ayuntamiento, buscan ser disuasorias y ejemplarizantes.
El vertido de electrodomésticos (como los 24 armazones de frigoríficos hallados) es especialmente grave debido a que estos aparatos contienen componentes químicos que requieren un tratamiento específico en puntos limpios para evitar fugas tóxicas al subsuelo.