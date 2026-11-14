Los vecinos de Tabaiba Baja denuncian una “auténtica plaga de cucarachas” en toda la zona

La proliferación de cucarachas en Tabaiba Baja, en la zona costera del municipio tinerfeño de El Rosario, ha desatado la preocupación y el malestar de sus residentes. Distintas asociaciones vecinales han trasladado al Ayuntamiento sus quejas ante lo que califican como una “auténtica plaga de cucarachas”, cuya presencia se ha convertido en un serio problema para la tranquilidad y las condiciones de salubridad de esta zona residencial.
Según denuncian los afectados, los insectos están accediendo al interior de los inmuebles a través de cañerías, desagües y otros conductos, llegando incluso a viviendas situadas en las plantas más altas de los edificios, circunstancia que ha incrementado la inquietud entre los residentes.
Los vecinos advierten de que el problema ha dejado de ser una simple molestia ocasional para convertirse en una situación que requiere medidas urgentes de control y desinsectación. La presencia de cucarachas en distintos puntos de la urbanización y su entrada en las viviendas están generando un creciente malestar entre la población.
Las asociaciones vecinales han solicitado a los servicios municipales competentes que tomen cartas en el asunto y acometan las actuaciones necesarias para identificar los posibles focos de proliferación, especialmente en las redes de saneamiento y alcantarillado.
Los afectados consideran imprescindible una intervención coordinada que permita atajar el problema desde su origen y evitar que la presencia de estos insectos continúe extendiéndose por Tabaiba Baja de denuncia vecinal