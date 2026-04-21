Dos días de luto en La Esperanza para honrar y despedir a Elías Bacallado

El Ayuntamiento de El Rosario decretó ayer dos días de luto oficial, con la bandera a media asta y crespón negro, para honrar a uno de sus hijos más ilustres, el exalcalde Elías Bacallado Hernández, fallecido el domingo a la edad de 92 años. Además, se guardó un minuto de silencio en todas las dependencias municipales.
A la una de la tarde, numerosas autoridades, vecinos y familiares asistieron en la iglesia de Nuestra Señora de La Esperanza al sepelio de este ilustre empresario esperancero que dedicó su extensa vida pública a trabajar por el desarrollo de su municipio y de la isla de Tenerife, en los más diversos ámbitos.
Su viuda, Milagros Cabrera, y su hijo, Elías Bacallado Cabrera, recibieron con emoción las muestras de condolencia y cariño de los numerosos asistentes a una ceremonia que conmovió a todo el pueblo de La Esperanza.
Elías Bacallado Hernández (La Esperanza, 1933) fue alcalde de El Rosario durante más de veinte años (1962-1983), fundador de la Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI), artífice de la Caja Rural de Tenerife junto a Pedro Modesto Campos y Federico Isidro Sánchez, y presidente de honor de DIARIO DE AVISOS.
Bacallado fue el artífice de la llegada del Decano de la prensa canaria a Tenerife en el año 1976, tras haber sido fundado en La Palma en 1890. Potenció el grupo editorial del DIARIO con nuevos soportes audiovisuales y digitales y, en la última etapa, dirigió la transición a una nueva propiedad a cargo de Lucas Fernández, con el Grupo Plató del Atlántico. Tras ceder sus responsabilidades, se le otorgó la presidencia de honor de este periódico, cargo que mantuvo hasta su fallecimiento.
En 2015 la Fundación DIARIO DE AVISOS entregó a Elías Bacallado el Premio Taburiente en reconocimineto a su trayectoria y su compromiso con un modelo de comunicación asentado en una vocación superadora del pleito insular y en una información basada en el rigor y la defensa de los intereses de todas las islas.
La muerte de Elías Bacallado causó profundo pesar en la política, la empresa y la comunicación en Canarias. El alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, destacó la dedicación del empresario esperancero durante “toda una vida de trabajo” y su amor por su tierra.
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, señaló que “con el fallecimiento de Elías Bacallado se va una figura clave de la historia política y social de Tenerife. Su compromiso con esta tierra, su vocación de servicio público en todas las facetas de su vida y su contribución a la información en Canarias en DIARIO DE AVISOS forman parte de su legado”.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, expresó su profundo pesar por la pérdida de quien fuera concejal honorario de la capital y recordó su papel determinante en uno de los hitos más relevantes para el desarrollo de Santa Cruz: la cesión en 1972 de una parte significativa del territorio de El Rosario a la capital tinerfeña.
Por su parte, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, resaltó su papel “clave en la historia reciente de Canarias” y puso de manifiesto que “su compromiso también dejó huella en el ámbito de la comunicación”.