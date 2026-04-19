Fallece Elías Bacallado, exalcalde de El Rosario y fundador de ATI

El municipio de El Rosario se ha despertado este domingo con una noticia que tiñe de luto a la política tinerfeña. Fallece Elías Bacallado Hernández, quien fuera el máximo representante municipal durante más de dos décadas y una de las figuras más respetadas en la comarca. El Ayuntamiento de El Rosario ha sido el encargado de comunicar oficialmente el deceso, trasladando sus “máximas condolencias” a los familiares, amigos y allegados del veterano político.
Trayectoria de Elías Bacallado Hernández: una vida dedicada a El Rosario
La figura de Elías Bacallado Hernández no se entiende sin la evolución moderna de El Rosario. Nacido en el núcleo de La Esperanza en 1933, su vocación de servicio público comenzó de manera temprana. En el año 1962, fue designado alcalde por el gobernador civil, convirtiéndose en ese momento en el alcalde más joven de España.
Su mandato se extendió a lo largo de 21 años fundamentales para la estructura actual del municipio. Bacallado Hernández tuvo la particularidad de ser un puente político entre dos eras: gobernó durante los años de la dictadura y, posteriormente, revalidó su liderazgo con la llegada de la democracia. En las elecciones de 1979, los vecinos volvieron a otorgarle su confianza bajo las siglas de la agrupación de electores Independientes de El Rosario Unidos.
Un referente en La Esperanza y amante de su tierra
A pesar de haberse retirado de la primera línea política en 1983, su compromiso con el pueblo nunca decayó. Era habitual ver a Elías Bacallado Hernández en los actos institucionales y populares más relevantes del municipio, manteniendo siempre su condición de exregidor y su profundo amor por las tradiciones locales.
Desde el Ayuntamiento, en nombre del actual alcalde, el cuerpo de concejales y los trabajadores municipales, se ha destacado el “mayor respeto y consideración” hacia su legado. Elías Bacallado no solo fue un gestor, sino un vecino que siempre llevó con orgullo sus raíces esperanceras.
Premio Taburiente en 2015
El Premio Taburiente de DIARIO DE AVISOS (Mención Especial) distinguía a Elías Bacallado en 2015 como presidente honorífico de Canavisa (Canaria de Avisos S.A.), empresa editora de Diario de Avisos, por su trayectoria y compromiso con un modelo de comunicación sin precedentes en la historia del periodismo canario, que se asienta en una vocación superadora del pleito insular y en una información basada en el rigor y la defensa de los intereses de todas las islas.
Elías Bacallado simbolizó los inicios de la empresa que ha ido cubriendo etapas sin sobresaltos, con la estabilidad de un proyecto bien dimensionado. DIARIO DE AVISOS nació en La Palma hace 125 años, y Elías Bacallado fue uno de los artífices en 1973 de su refundación en Tenerife. Sucedió en la presidencia del Consejo de Administración del periódico a José Fumero y Pedro Modesto Campos, y potenció el grupo editorial con nuevos soportes audiovisuales y digitales. En la última etapa, dirigió la transición a una nueva propiedad a cargo del Grupo Plató del Atlántico.
Muy joven emigró a Venezuela, en los años 50, donde alcanzó una posición desahogada partiendo de cero. En una visita de reencuentro con su tierra, lo convencieron para quedarse y regir como alcalde los destinos de su pueblo natal, La Esperanza (El Rosario). Fue un alcalde que pasó a la historia por distintos hitos imborrables: promovió el bienestar de su municipio durante 21 años de mandato entre los años 60 y 80; generó acciones que fomentaban el orgullo de pertenencia, como hizo al dignificar la manta esperancera como símbolo de canariedad, y cedió a Santa Cruz de Tenerife una franja de territorio providencial para el desarrollo de la Capital de la isla.
Bacallado era un político con visión de futuro que procuraba anticiparse a los problemas. Fundó la Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI), con los alcaldes de La Orotava, La Victoria y Granadilla, y recibió condecoraciones en Venezuela, España y Francia. Durante la crisis económica desatada en 2007-2008 adoptó decisiones ejecutivas que se revelaron providenciales para mantener a flote un periódico largamente centenario.
Detalles del sepelio y último adiós en El Rosario
La comunidad de El Rosario podrá despedir a su histórico exalcalde en las próximas horas. Según ha informado el consistorio, el sepelio de Elías Bacallado Hernández tendrá lugar este lunes, 20 de abril, a las 13:00 horas.
El cortejo fúnebre partirá desde el velatorio municipal hacia la iglesia de Nuestra Señora de La Esperanza, donde se oficiarán los actos religiosos antes de su último descanso. Se espera una amplia representación de la sociedad civil y política de Tenerife para rendir homenaje a quien fuera protagonista de la historia local durante el siglo XX.
Con su marcha, El Rosario pierde a un hombre de Estado a nivel local, cuya gestión marcó el urbanismo, la cultura y la identidad de un municipio que hoy llora su partida. Que en paz descanse.