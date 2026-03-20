Un hundimiento de 5 metros obliga a cerrar accesos en Bocacangrejo

El municipio de El Rosario ha activado de urgencia los protocolos de seguridad tras registrarse un hundimiento en la calzada de la carretera de Costa Caricia, en dirección hacia el núcleo de Bocacangrejo.
El incidente, detectado durante la madrugada, ha obligado a las autoridades a establecer restricciones de tráfico para garantizar la seguridad de los usuarios.
Según ha informado la Televisión Canaria y confirmado el propio consistorio, el aviso se dio en torno a las 4:00 horas. Desde ese momento, efectivos de la Policía Local y Protección Civil trabajan en el lugar de los hechos, controlando el flujo de vehículos y evaluando la magnitud de los daños materiales.
Detalles del hundimiento y alcance de los daños
Fuentes municipales han precisado que el área afectada abarca unos cinco metros de longitud. El hundimiento ha comprometido seriamente tanto un tramo de la calzada como la acera, siendo esta última la parte más perjudicada por el desplazamiento del terreno.
Como consecuencia directa, el carril descendente de circulación ha quedado totalmente inhabilitado. El Ayuntamiento, bajo la firma del alcalde Escolástico Gil, ha emitido un bando municipal detallando las medidas excepcionales que rigen desde este momento.
Restricciones de tráfico y acceso para vecinos
La principal medida adoptada es la prohibición del acceso hacia Bocacangrejo y la Playa de la Nea a través de la carretera de Costa Caricia. No obstante, se han establecido las siguientes excepciones y pautas de movilidad:
- Acceso restringido: Solo se permite el paso a los vecinos de Costa Caricia y Bocacangrejo.
- Limitación de peso: Los vehículos autorizados (residentes) no podrán superar los 3.500 kilogramos.
- Rutas alternativas: El acceso a la Playa de la Nea deberá realizarse exclusivamente por el núcleo de Radazul.
- Control semafórico: Los técnicos evalúan en estos momentos la instalación de un semáforo provisional para regular el tráfico alterno en el tramo afectado.
Evaluación técnica y recomendaciones
La Policía Local mantiene una vigilancia constante para evitar que conductores ajenos a la zona intenten acceder, lo que podría agravar la situación del firme. Se pide a la población evitar esta vía y seguir estrictamente las señalizaciones de desvío.
Los servicios técnicos municipales se encuentran evaluando los daños ocasionados para determinar el alcance de las obras de reparación necesarias. Por el momento, la zona permanece bajo estricta vigilancia de Protección Civil y se desconoce el tiempo estimado para la reapertura total de la vía.