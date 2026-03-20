Carreteras cortadas, apagones y desprendimientos: más de 300 emergencias en Canarias por el paso de la borrasca Therese

El 112 ha gestionado en Canarias hasta las 06.00 horas de este viernes más de 300 incidentes relacionados con la borrasca Therese.
La meteorología adversa derivada de esta borrasca y que ha afectado al archipiélago en las últimas horas ha generado unos 200 incidentes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y un centenar en la de Las Palmas, según informa el 112 Canarias en su perfil de X.
La mayoría de las incidencias gestionadas hasta ahora se refieren a obstáculos en la vía pública por desprendimientos en laderas y caídas de arbolado o mobiliario urbano.
También se ha registrado alguna interrupción en el suministro eléctrico y diversos achiques de agua.
En Gran Canaria permanecen cerradas por el mal tiempo las carreteras GC-200, GC-210, GC-608 y GC-505, según informa en la misma red social.
Cinco islas del archipiélago canario tienen este viernes activa la alerta naranja (peligro) por lluvias, vientos de hasta 100 km/h y fenómenos costeros.
Según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este viernes, la borrasca Therese provocará previsiblemente en el norte de Canarias precipitaciones de unos 80 litros por metro cuadrado, que afectarán principalmente a medianías y cumbres orientadas al sur y oeste.
El organismo advierte asimismo de un peligro importante en cumbres de Gran Canaria, donde anticipa rachas máximas de vientos que podrían alcanzar los 90 km/h, y en La Palma hay vigente una alerta de viento del suroeste que impactará en cumbres, medianías y zonas altas del noroeste y este y extremo sur.
Mientras, en Tenerife las rachas podrán superar los 100 km/h y en el Canal entre Tenerife y Gran Canaria se espera un viento del suroeste de entre 62 a 74 km/h (fuerza 8).
El organismo ha alertado también de peligro en La Palma, donde habrá lluvias y rachas superiores a 100 km/h. Se registrará también mala mar, lluvias y vientos en áreas de La Gomera, El Hierro y Tenerife, también con alerta naranja.
El nivel de peligro será bajo (aviso amarillo) para zonas de las islas de Lanzarote y Fuerteventura, en alerta solo hasta las 18.00 horas.