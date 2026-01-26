Violencia en el fútbol canario: una detención y una batalla campal en dos campos isleños en 24 horas

La violencia en el fútbol canario ha protagonizado dos incidentes graves en apenas 24 horas: una detención por parte de la Guardia Civil en Ingenio tras una agresión a un rival y la batalla campal en el duelo de Segunda Regional entre el CD Teldecosta y el CD Valdecasas.
El episodio más grave en términos judiciales se produjo en la medianoche del pasado 18 de enero de 2026, en el municipio de Ingenio. Lo que debería haber sido un cierre de jornada deportiva terminó en las dependencias de la Guardia Civil tras una brutal agresión física que dejó a un futbolista herido de consideración.
Según consta en la denuncia, los hechos ocurrieron cuando la víctima abandonaba las instalaciones tras disputar un partido. En ese momento, el futbolista fue abordado por un jugador del equipo rival quien, “sin mediar palabra”, le propinó un puñetazo en la cara. Las consecuencias físicas para el agredido fueron importantes, pues el parte médico posterior confirmó una fractura de la nariz y una herida abierta en la ceja que requirió tres puntos de sutura.
Una investigación ‘exprés‘
A pesar de que la víctima no conocía personalmente a su agresor, la impunidad duró poco. La Benemérita, en una intervención coordinada entre los puestos de Vecindario y Agüimes, inició una investigación basada en el acta del partido y en la reconstrucción de los roces entre ambos futbolistas dentro del terreno de juego.
La pieza clave fue la localización de un testigo presencial que corroboró la autoría de la agresión. Gracias a este testimonio y al cruce de datos de las fichas federativas, los agentes lograron identificar al presunto autor. El pasado 20 de enero de 2026, apenas dos días después del incidente, el futbolista fue localizado e informado de sus derechos como investigado por un presunto delito de lesiones.
Un patrón que se repite: de la detención en Ingenio a la batalla campal en El Goro
El Ayuntamiento de Telde ha condenado de forma tajante los “graves incidentes de violencia” registrados el pasado 17 de enero, en el Campo Municipal El Goro.
Según el comunicado de la Concejalía de Actividad Física y Deportes, el encuentro de Segunda Regional entre el CD Teldecosta y el CD Valdecasas se convirtió en un escenario de confrontación que requirió intervención policial.
Los hechos se desencadenaron en el minuto 85, tras la expulsión de un futbolista. Lo que comenzó como una sanción disciplinaria derivó en una pelea multitudinaria entre ambos conjuntos y la posterior invasión del terreno de juego por parte de los aficionados.
Ante la gravedad de la situación y la falta de seguridad, el trío arbitral decidió la suspensión definitiva del encuentro en el minuto 86, tal y como recoge el acta oficial del partido.
Intervención de la Policía Nacional y sanitarios
La magnitud de la reyerta obligó a los colegiados a solicitar la presencia urgente de la Policía Nacional y de recursos sanitarios para atender a los implicados en el recinto deportivo.
El concejal de Deportes de Telde, Cristhian Santana, ha sido contundente al declarar que “la violencia no tiene cabida en el deporte ni en las instalaciones municipales”. Santana ha confirmado que el consistorio colaborará estrechamente con las autoridades deportivas para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades.
Desde el Ayuntamiento se ha hecho un llamamiento desesperado a clubes y aficionados para erradicar estas conductas y recuperar el compromiso con el “juego limpio” en Gran Canaria.