Siete afectados en el incendio de un edificio en Santa Cruz de Tenerife

Un total de siete personas han resultado afectadas, de diversa consideración, tras un incendio declarado en la mañana de este domingo en una vivienda de la calle Ramón Pérez de Ayala, en Santa Cruz de Tenerife, según informa el 112.
El fuego se originó en el segundo piso de un edificio residencial y obligó al desalojo preventivo de todo el inmueble.
Según el 112, el aviso se recibió a las 09.04 horas. Los Bomberos de Tenerife tuvieron que intervenir de urgencia para rescatar a tres ocupantes de la vivienda afectada y a otra persona con movilidad reducida que se encontraba atrapada en una planta superior debido a la densidad del humo.
Heridos y traslados
El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a los afectados en el lugar, determinando el traslado de tres de ellos: un hombre de 47 años que presentó quemaduras e intoxicación moderada por inhalación de humo, otras dos mujeres, también por intoxicación, si bien en estos casos de carácter leve, y otras cuatro personas que fueron atendidas por los servicios sanitarios sin requerir traslado hospitalario.
El despliegue contó con dos Bombas Urbanas Pesadas, un vehículo autoescala y un vehículo de mando del Consorcio de Bomberos, además de ambulancias medicalizadas y de soporte vital básico del SUC.
La Policía Local confirmó la evacuación total de los vecinos y aseguró el perímetro, mientras que agentes de la Policía Nacional y voluntarios de Protección Civil colaboraron en las tareas de apoyo.
Tras extinguir las llamas, los bomberos procedieron a la ventilación del inmueble para la valoración de daños.