Un incendio obliga a desalojar un edificio en Santa Cruz de Tenerife

Efectivos de emergencia intervienen en la mañana de este domingo, 26 de abril, en un incendio declarado en una vivienda de la calle Ramón Pérez de Ayala, en Santa Cruz de Tenerife.
Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el edificio ha tenido que ser desalojado de manera preventiva.
El aviso se registró poco antes de las 10.00 horas, activándose de inmediato a los recursos de emergencia necesarios.
A esta hora, los recursos trabajan en la zona.
TE PUEDE INTERESAR