El niño de 13 años desaparecido en Tenerife estaba con un familiar

Ione, el niño de 13 años cuya desaparición había sido denunciada el pasado lunes en la capital tinerfeña fue localizado ayer por agentes de la Policía Nacional en una parada de guaguas de La Orotava acompañado de un familiar mayor de edad y en perfecto estado de salud.
SOS Desaparecidos activó el lunes una alerta por la desaparición del menor, que considera “altamente vulnerable” y que fue visto por última vez en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.
La Policía Nacional informó que trabajaba “de forma activa” en la búsqueda desde que se dio la alerta.