Encuentran a Ione, el menor que había desaparecido en Tenerife

La asociación SOS Desaparecidos ha desactivado la alerta para localizar a Ione D. M., un niño de 13 años a quien se le había perdido la pista este lunes, 20 de octubre, en Santa Cruz de Tenerife.
Ayer, la Policía Nacional informaba de que trabaja de forma activa en el caso, que se encontraba en investigación.
El menor, a quien se describía con una estatura entre 1,60 y 1,65 metros de estatura, complexión delgada, y pelo y ojos castaños, ha sido localizado gracias a la colaboración ciudadana y a la difusión.
Desde la asociación piden a todas aquellas personas que puedan aportar cualquier otra información de un desaparecido, que se dirijan al teléfono 868 286 726 o al correo info@sosdesaparecidos.es.