Buscan a Francisco, desaparecido en Canarias: es una persona de “alta vulnerabilidad”

Desde SOS Desaparecidos apelan a la colaboración ciudadana
SOS Desaparecidos ha lanzado una alerta para encontrar a Francisco D. Borja M., desaparecido en Canarias desde este domingo 28 de septiembre.

Al hombre, de 52 años y en situación de “alta vulnerabilidad”, se le perdió la pista en Las Palmas de Gran Canaria, y tal y como figura en el cartel de búsqueda, mide 170/172 metros de estatura, es de complexión normal, tiene el pelo canoso, y los ojos castaños.

Desde la asociación instan a las personas que dispongan de algún dato que facilite la localización de Francisco a que contacten con los teléfonos 868 286 726.

