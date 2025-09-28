Buscan a Francisco, desaparecido en Canarias: es una persona de “alta vulnerabilidad”

SOS Desaparecidos ha lanzado una alerta para encontrar a Francisco D. Borja M., desaparecido en Canarias desde este domingo 28 de septiembre.
Al hombre, de 52 años y en situación de “alta vulnerabilidad”, se le perdió la pista en Las Palmas de Gran Canaria, y tal y como figura en el cartel de búsqueda, mide 170/172 metros de estatura, es de complexión normal, tiene el pelo canoso, y los ojos castaños.
Desde la asociación instan a las personas que dispongan de algún dato que facilite la localización de Francisco a que contacten con los teléfonos 868 286 726.