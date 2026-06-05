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Hallan un cuerpo sin vida flotando en el mar en Tenerife

La alerta llegó por parte de los vecinos de la zona
La subida del nivel del mar se acelera: 2,8 milímetros cada año
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A las 19:20 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibía una alerta por parte de los vecinos de Boca Cangrejo en la que se comunicaba que habían sacado del mar a un hombre que se encontraba flotando boca abajo en el agua.

Personal del SUC comprobó que el afectado, un hombre de 42 años, se encontraba en parada cardiorrespiratoria y se le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas sin obtener resultado, confirmando su fallecimiento.

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La Guardia Civil instruyó las diligencias correspondientes. Efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife colaboraron con el resto de los recursos de emergencias.

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