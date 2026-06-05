Hallan un cuerpo sin vida flotando en el mar en Tenerife

A las 19:20 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibía una alerta por parte de los vecinos de Boca Cangrejo en la que se comunicaba que habían sacado del mar a un hombre que se encontraba flotando boca abajo en el agua.
Personal del SUC comprobó que el afectado, un hombre de 42 años, se encontraba en parada cardiorrespiratoria y se le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas sin obtener resultado, confirmando su fallecimiento.
La Guardia Civil instruyó las diligencias correspondientes. Efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife colaboraron con el resto de los recursos de emergencias.
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