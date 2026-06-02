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Un nuevo guachinche abre sus puertas en Tenerife y busca personal

Nace con vocación de convertirse en un nuevo punto de encuentro para los amantes de los guachinches en Tenerife
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Guachinche Casa Aguere, un nuevo establecimiento de comida tradicional canaria, abre sus puertas en La Laguna, Tenerife, con una propuesta centrada en los sabores más reconocibles de la gastronomía canaria.

El local, que nace con vocación de convertirse en un nuevo punto de encuentro para los amantes de los guachinches en Tenerife, se suma a la oferta gastronómica del municipio lagunero con platos propios de la cocina canaria y un ambiente cercano.

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Además de anunciar su apertura, el establecimiento ha comunicado a través de sus redes sociales que se encuentra actualmente en búsqueda de personal. En concreto, Guachinche Casa Aguere necesita incorporar un ayudante de cocina y camareros para completar su equipo.

Las personas interesadas en optar a alguno de estos puestos pueden enviar su currículum al correo electrónico guachinchecasaaguere@gmail.com, según ha indicado el propio establecimiento.

La apertura de este nuevo guachinche en La Laguna refuerza el atractivo gastronómico de la zona, donde la cocina tradicional canaria sigue teniendo un papel destacado tanto para residentes como para visitantes.

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