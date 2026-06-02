El silbo gomero llega a La Revuelta y lo comparan con R2-D2: “Los canarios viven en el 3052”

El silbo gomero se convirtió en uno de los momentos más llamativos del último programa de La Revuelta en TVE. Durante la emisión de este lunes, en la que acudieron como invitados los actores Margarida Corceiro y Maxi Iglesias para promocionar su próxima película, ‘Todo lo que nunca fuimos‘, un espectador canario acabó llevándose parte del protagonismo desde el público.
El hombre realizó una demostración del silbo gomero, una forma de comunicación tradicional de Canarias que dejó sorprendidos tanto a los actores como al propio Broncano.
@larevuelta_tve 🇮🇨 Los canarios viven en el 3052 Igualmente, si alguien entiende el silbo gomero, que nos confirme que no nos la ha colado #LaRevuelta #DavidBroncano #margaridacorceiro #maxiiglesias #silbogomero ♬ sonido original – La Revuelta
“Los canarios viven en el 3052”
La escena comenzó cuando el espectador explicó cómo funciona el silbo gomero, una técnica que permite reproducir el castellano mediante silbidos. La reacción en el plató fue inmediata: a los invitados y al presentador les costó entender cómo una conversación podía trasladarse a ese sistema sonoro.
“De las cinco vocales que tiene el castellano, con el silbo pasarían a ser cuatro sonidos, ya que la ‘O’ y la ‘U’ tienen casi el mismo tono grave”, explicó el hombre durante su intervención.
Tras escuchar la demostración, Broncano no pudo evitar compararlo con R2-D2, el conocido droide de Star Wars, por la sucesión de sonidos agudos y modulados. Desde el propio programa resumieron el momento con una frase que rápidamente captó el tono humorístico de la escena: “Los canarios viven en el 3052”.
Un patrimonio canario que sigue llamando la atención
Más allá de la broma, la aparición del silbo en La Revuelta volvió a poner en primer plano una de las tradiciones más singulares de Canarias. El silbo gomero que se reproduce mediante silbidos, se ha sido transmitido durante generaciones en La Gomera. La UNESCO lo reconoce como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad desde 2009.
Su origen está ligado a la propia orografía de la Isla, marcada por barrancos y grandes desniveles, donde este sistema permitía comunicarse a larga distancia antes de la llegada de otros medios. Hoy, su enseñanza y difusión han contribuido a mantener vivo un lenguaje que continúa despertando curiosidad fuera de Canarias.
La demostración en el programa de Broncano dejó una imagen poco habitual en televisión: la de un elemento tradicional gomero convertido, por unos minutos, en fenómeno de entretenimiento nacional. Entre la sorpresa de Margarida Corceiro, Maxi Iglesias y el humor del presentador, el silbo gomero volvió a demostrar que sigue siendo tan útil como desconcertante para quienes lo escuchan por primera vez.