De los bares de Tenerife a las mejores cabinas del techno: la historia de Mark Broom

Unas vacaciones en Tenerife en 1989 cambiaron la vida de Mark Broom, uno de los DJ y productores más reconocidos del techno británico. El músico llegó a la Isla siendo un adolescente y descubrió en sus locales nocturnos los sonidos del acid house y el Chicago house. Aquella experiencia lo llevó a comprar sus primeros platos y comenzar una carrera que supera ya las tres décadas.
La conexión entre Tenerife y Mark Broom no es una anécdota desconocida para quienes siguen su trayectoria. El propio artista ha relatado en distintas ocasiones que fue durante aquel viaje cuando escuchó la música que terminaría definiendo su futuro profesional.
En una entrevista publicada por el portal musical británico Skiddle en 2014, el productor recordó aquel primer encuentro con la música electrónica: “Mi historia comenzó con un viaje a Tenerife a finales de los años 80. Todos los DJ pinchaban acid house y me enganché”.
Sus palabras sitúan a la Isla en el origen de una trayectoria internacional vinculada a algunos de los sellos y clubes más destacados de la escena electrónica europea.
Tenerife y la llegada del acid house en los años 80
La historia se remonta al final de una década en la que la música electrónica estaba experimentando una transformación. El house, surgido en Chicago, comenzaba a extenderse por Europa y el acid house, caracterizado por sus particulares sonidos electrónicos y líneas de bajo, ganaba presencia en las pistas de baile.
Tenerife ya estaba conectada con aquella corriente musical. Los establecimientos nocturnos de la Isla, especialmente los vinculados al turismo británico, recibían influencias de las nuevas tendencias que llegaban desde Reino Unido y Estados Unidos.
No todo ocurría en grandes discotecas. Los bares y pubs también formaban parte de un circuito en el que los DJ introducían sonidos que todavía eran relativamente nuevos para buena parte del público.
Una crónica publicada por El País en 2012 sobre la historia de la música electrónica en Tenerife situaba la llegada de los primeros DJ ingleses al sur de la Isla a mediados de los años 80.
El reportaje describía un periodo de expansión de la cultura electrónica entre 1986 y 1996, cuando Tenerife se convirtió en un punto de encuentro para artistas y aficionados procedentes de distintos países europeos.
Fue en ese contexto cuando Mark Broom descubrió el acid house durante sus vacaciones de 1989.
El viaje que impulsó la carrera de Mark Broom
Broom nació en Reino Unido en 1971 y tenía 18 años cuando realizó aquel viaje a Canarias.
Según su biografía profesional, escuchar los sonidos del Chicago house y el acid house en Tenerife despertó una fascinación que continuó a su regreso a Inglaterra.
El joven comenzó a buscar aquella música y ahorró para comprar unos platos Technics, el equipo con el que dio sus primeros pasos como DJ.
Poco después se convirtió en cliente habitual de FatCat Records, una tienda de discos londinense que desempeñó un papel importante en la escena electrónica británica.
Allí entró en contacto con músicos como Baby Ford, Ed Handley y Andy Turner, estos últimos vinculados a Black Dog Productions.
Aquellas relaciones abrieron las puertas de sus primeras producciones. En 1992 publicó sus primeros trabajos discográficos junto a Handley y Turner a través de General Production Recordings.
Su evolución continuó en 1994, cuando fundó Pure Plastic Recordings junto a Dave Hill. Dos años después llegó su álbum Angie Is A Shoplifter, uno de los trabajos que consolidaron su presencia en la escena electrónica británica.
De Tenerife al Berghain de Berlín
Con el paso de los años, Mark Broom desarrolló una carrera que lo ha llevado a publicar música en sellos como Warp, Rekids, M-Plant, Cocoon y Blueprint Records.
Su discografía supera los 150 sencillos, según su página oficial, y también incluye colaboraciones con artistas como James Ruskin y Baby Ford.
En 2009 creó su sello Beard Man, ampliando su actividad como productor y editor musical.
Su nombre también ha figurado en la programación de algunos de los clubes europeos más conocidos. El 7 de diciembre de 2024 actuó en Berghain, en Berlín, uno de los principales referentes internacionales del techno.
La relación con la música que descubrió en Tenerife sigue presente en su trayectoria. En mayo de 2026 publicó Touch EP a través del sello Rekids, un trabajo de cuatro canciones que combina elementos de house, disco y techno.
Más de 35 años después de aquel verano en Canarias, Broom continúa publicando nuevos trabajos y actuando internacionalmente.
Su historia también recupera una parte de la memoria musical de Tenerife: la de aquellos locales que, antes de la expansión de los grandes festivales electrónicos, ya incorporaban los nuevos ritmos llegados de Chicago y Reino Unido.
El propio músico ha señalado en varias entrevistas la importancia de aquel descubrimiento. Para él, Tenerife fue mucho más que un destino de vacaciones: fue el lugar donde encontró la música que terminaría convirtiéndose en su profesión.