Un gol ilegal acaba con la resistencia del Costa Adeje ante el Real Madrid (3-2)

El Costa Adeje Tenerife Egatesa cayó derrotado en el Alfredo Di Stéfano ante el Real Madrid (3-2), en choque correspondiente a la octava jornada de la Liga F Moeve. El conjunto tinerfeño dilapidó un 0-2, tras las goles de Gramaglia desde el punto fatídico y de Natalia Padilla en los primeros minutos de la segunda parte.
Una indecisión de Violeta Quiles que se dejó ganar la posición en la acción del 1-2 blanco resultó determinante para que las pupilas de Pau Quesada acabarán remontando el partido. No sin polémica, porque el segundo tanto local fue en fuera de juego pese a que la colegiada revisó en dos ocasiones el monitor por un posible fuera de juego de Schroder.
Y es que en la acción previa Caruso toca el balón dejando a la delantera sueca en fuera de juego. La colegiada no apreció que el balón lo tocara Caruso y dio por válido el empate 2-2.
Yerai Martín tuvo que hacer malabares para sacar un once que compitiera contra el segundo de la clasificación. Jugadoras fuera de posición por las numerosas lesiones que asolan a la plantilla blanquiazul: Koko jugó de lateral y Aleksandra lo hizo de central. Por si fueran pocas las bajas, Patri Gavira y Henar cumplían sanción, tras ser expulsadas en el choque con el Badalona Woman.
El Real Madrid sufrió de lo lindo para remontar un 0-2 adverso al inicio de la segunda parte. Una pena que se haya acabado la racha de tres triunfos consecutivos para el CD Tenerife femenino, y más de la forma que se produjo. El equipo blanco necesitó de la ayuda arbitral para llevarse los tres puntos de manera muy injusta.
En la primera parte, el equipo blanco solo llevaba peligro a los dominios de Noelia por medio de Linda Caicedo, que fue un incordio para la zaga blanquiazul a lo largo de todo el encuentro. El dominio era del Real Madrid, con mayor posesión de balón, ante un Costa Adeje en bloque bajo, y sin apenas generar peligro en los primeros veinte minutos.
En una acción aislada, la central blanca Lakrar se le va un control largo, y Gramaglia muy atenta llega antes a tocar el balón siendo derribada por la francesa que llegó tarde. En un principio no se decretó pena máxima por parte de la colegiada, que tuvo que acudir al monitor tras solicitar Yerai Martín la correspondiente revisión en el Football Video Support (FVS). Tras visionar la acción, la colegiada señaló penalti favorable a las visitantes. En el minuto 23, Gramaglia transformó la pena máxima con un disparo raso (0-1).
Las cosas se ponían de cara para las guerreras, que se defendían con orden ante los intentos del Real Madrid de lograr el empate. Estuvo cerca de igualarlo en el minuto 36, cuando Dabritz se quedó en posición inmejorable para batir a Noelia, pero su disparo salió fuera. Su compañera Schroder le había puesto un caramelo a la centrocampista alemana que desaprovechó.
Al borde del descanso, minuto 45, el Costa Adeje Egatesa pudo aumentar la ventaja tras un saque de esquina ejecutado por Zamanian que remató Elba de cabeza pegado al palo. Con el 0-1 se llegaba al descanso.
Remontada y polémica
La segunda parte fue una tortura china para la árbitra Lorena Trujillano porque pasó de todo: goles, polémica y revisión en tres ocasiones del FVS por parte de la colegiada y de la cuarta árbitra, Josefa Sánchez. A lo largo del segundo acto, entraron al terreno de juego las blanquiazules Moreno, Carlota y Tiwa.
El partido se le puso al Costa Adeje Tenerife Egatesa de fábula en el minuto 53, tras un saque de esquina lanzado por Zamanian que remató dentro del área Natalia Padilla al fondo de las mallas (0-2). La efectividad blanquiazul asustaba porque de tres ocasiones materializó dos.
El partido se ponía muy feo para un Real Madrid que movió el banquillo en busca de meterse lo antes posible en un partido que perdía por dos goles. En el minuto 55, Schroder remató de media vuelta dentro del área, pero Noelia detuvo con seguridad el esférico. En el minuto 59 llegó la jugada clave del partido porque el Real Madrid empezó a creerse que la remontada era posible ante un rival muy castigado en lo físico y sin apenas piezas de recambio en el banquillo. Llegó el 1-2 en una indecisión defensiva de Violeta Quiles que aprovechó Keukelaar para rematar en el segundo palo al fondo de las mallas.
Este gol metió al Real Madrid en el partido, ante un Costa Adeje que había renunciado al ataque para conservar el apetitoso botín que tenía en el marcador. En el minuto 63, el entrenador local solicitó la intervención del FVS por posible mano de Cinta a disparo de Linda Caicedo. Tras la pertinente revisión en el monitor, la colegiada decretó que no había acción punible en dicha jugada.
El 2-2 se produjo en el minuto 78 con el tanto de Schroder que remató dentro del área en posición adelantada. Un gol que no debió subir al marcador por fuera de juego de la delantera sueca. El balón previamente lo tocó su compañera Caruso que dejaba a Schroder en posición ilegal. Dicha acción fue revisada en dos ocasiones, una de ellas a requerimiento de Yerai Martín, en el monitor por la árbitra y en ambas determinó que el gol del Real Madrid era legal, al considerar que el balón no lo tocó Caruso. A menos eso es lo que vio, porque el esférico si lo tocó la futbolista local antes de llegar a los pies de Schroder.
Cuatro minutos apenas duró el empate para un Costa Adeje que se había vaciado en el campo, pero que llegó con escasa gasolina al tramo final del encuentro, además del mazazo psicológico que supuso perder la ventaja de dos goles, y con un tanto del empate que fue ilegal. En el 84, una acción individual de la colombiana Caicedo lo culminó con un disparo dentro del área, que Noelia acertó en desviar, pero el rechace lo aprovechó Bruun para empujar el balón al fondo de las mallas (3-2).
En el 90+3, Pau Quesada, entrenador del Real Madrid, solicitó la intervención del FVS por un posible derribo dentro del área de Elba a Caicedo. Tras visionar la acción en el monitor, Lorena Trujillano determinó que no había penalti. El choque se alargó hasta el minuto 105, y solo el Real Madrid dispuso de alguna ocasión para aumentar el marcador.
FICHA TÉCNICA
3 REAL MADRID: Frohms, Eva Navarro, Lakrar, Andersson, Levels, Elisa, Dabritz, Andreia Jacinto, Keukelaar, Linda Caicedo y Schroder. También jugaron: Silvia Cristóbal, Athenea del Castillo, Beerensteyn y Caruso.
2 COSTA ADEJE TENERIFE EGATESA: Noelia Ramos, Koko, Aleksandra, Elba, Cinta, Violeta Quiles, Ari Mingueza, Zamanian, Noe Salazar, Natalia Padilla y Gramaglia. También jugaron: Moreno, Carlota y Tiwa.
GOLES: 0-1, min 23: Gramaglia, de penalti. 0-2, min 53: Natalia Padilla. 1-2, min 59: Keukelaar. 2-2, min 78: Schroder. 3-2, min 84: Bruun.
ÁRBITRA: Lorena Trujillano. Por el bando local amonestó a Lakrar y a un mieembro del cuerpo técnico. Por parte visitante, el entrenador Yerai Martín.
INCIDENCIAS: Alfredo Di Stéfano.