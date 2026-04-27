Se confirma el éxito de las verbenas canarias en La Revuelta: Quevedo sube al escenario a Nueva Línea y a Elvis Crespo

El plató de ‘La Revuelta‘ no solo recibió a una estrella mundial, sino que se convirtió en la plaza de cualquier pueblo de Canarias en pleno mes de agosto. Pedro Quevedo cumplió su promesa de llevar la esencia de su nuevo disco, ‘El Baifo’, a la máxima audiencia nacional, y lo hizo con una salida triunfal que ya es historia de la televisión: la actuación en directo junto a la orquesta tinerfeña Nueva Línea y el legendario Elvis Crespo.
El programa de David Broncano, que ya había subido de temperatura tras la confesión de Quevedo sobre su patrimonio (“Tengo entre 1 y 3 millones”) y el regalo de un naife canario al presentador, estalló en su bloque final. Quevedo no quiso estar solo para interpretar sus nuevos éxitos y decidió dar el protagonismo a quienes mantienen vivo el espíritu de la fiesta en el Archipiélago.
La irrupción de Nueva Línea
La sorpresa fue absoluta cuando las chicas de la orquesta Nueva Línea tomaron el escenario para acompañar al artista en ‘Al Golpito’. La formación tinerfeña, referente absoluto de las verbenas de las Islas, demostró que el sonido de nuestras orquestas tiene cabida en el prime time nacional, contagiando a Broncano y a todo el público madrileño con un ritmo que forma parte del ADN canario.
Pero el “golpe” definitivo estaba por llegar. En un movimiento maestro, Quevedo dio paso a Elvis Crespo. Apareció en escena para interpretar junto al canario ‘La Graciosa’, sellando una colaboración que hermana la tradición caribeña con la nueva ola urbana de Canarias. “Es un máquina”, había dicho Quevedo minutos antes sobre el neoyorquino, y anoche quedó demostrado ante millones de espectadores.
Orgullo isleño y futuro lejos de los focos
Esta actuación triunfal de Nueva Línea y Elvis Crespo puso el broche de oro a una entrevista donde Quevedo se mostró más sincero que nunca. A pesar de liderar las listas mundiales, el grancanario insistió en su deseo de volver a la calma de las Islas: “A los 35 quiero estar más tranquilito y empezar a vivir. Mi hogar son las Islas y no quiero estar toda la vida girando”.
Ante la locura desatada en el plató y las constantes preguntas sobre sus próximos directos, Quevedo fue tajante pero esperanzador: “Ahora mismo no hay entradas ni conciertos, pero se las daré al público de aquí cuando actúe en Madrid“.
Con este cierre, Quevedo no solo ha presentado un álbum; ha hecho justicia a la música de verbena que le vio crecer, manteniendo a Nueva Línea en el escaparate que su talento merece.