Quevedo sorprende al público de La Revuelta: “Se las daré cuando actúe en Madrid”

Pedro Quevedo ha vuelto a sentarse en el sofá de ‘La Revuelta‘, el programa más popular de la televisión actual, y lo ha hecho por la puerta grande. Literalmente. El artista grancanario, que atraviesa un momento de éxito absoluto tras el lanzamiento de su tercer disco, ‘El Baifo’, entró al plató bajo una ovación atronadora, lo que llevó a David Broncano a proponerle una “doble entrada”, algo que el canario aceptó entre risas y con la cercanía que le caracteriza.
En una entrevista marcada por la frescura y el orgullo por su tierra, Quevedo no solo habló de música, sino de la vida que proyecta cuando los focos se apaguen. Ante la insistencia del público por conseguir entradas para sus próximos directos, el cantante fue sincero: “No tengo entradas aquí, no hay conciertos de momento. Se las daré cuando lo haga en Madrid”, prometió entre aplausos.
Los planes de Quevedo a los 35
Uno de los momentos más reflexivos de la noche llegó cuando Broncano comparó su carrera con la de bandas legendarias como los Beatles, que dejaron de dar conciertos para centrarse en el estudio. Quevedo no cerró esa puerta: “Seguramente llegue algún momento que haga eso. Quiero seguir sacando música, pero en algún futuro estaré cansado de viajar”, confesó el artista.
Con la mirada puesta en el largo plazo, el intérprete de ‘Columbia’ tiene claro dónde está su norte: “A los 35 quiero estar más tranquilito y seguir haciendo cosas. Yo no voy a dejar de hacer nada, sino empezar a vivir. Mi hogar es las Islas, pero ahora mismo no paro quieto y parte de mí querrá algún día esa estabilidad”, explicó. Ante la duda de Broncano sobre si cumplirá su palabra, Quevedo zanjó: “En 15 años lo vemos”.
‘El Baifo’: orgullo guanche y carne de cabra
La entrevista también sirvió para desgranar el significado de su nuevo trabajo. Quevedo explicó a la audiencia nacional qué es un Baifo: “Es literalmente la cría de la cabra. Te dan bastante bola, juguetean, te muerden como vacilando”, comentaba entre risas mientras Broncano recibía, por una coincidencia del destino, carne de cabra al vacío como regalo en el plató.
El canario subrayó que estos últimos meses ha estado en Las Palmas “más que nunca”, disfrutando de la sencillez de “repetir día”, algo que echa de menos en la vorágine de la industria.
Además, hubo tiempo para elogiar a los grandes con los que ha colaborado en este álbum, como Elvis Crespo en el videoclip grabado en La Graciosa: “Es un máquina”, sentenció Quevedo.