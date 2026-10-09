Un terremoto de magnitud 7,6 sacude Panamá: hay alerta por tsunami

El Servicio Geológico de Estados Unidos ha registrado este viernes un terremoto de magnitud 7,6 en el centro-sur de Panamá, acompañado de una alerta por posible tsunami, sin que exista de momento información sobre víctimas o daños materiales.
El seísmo ha sido identificado a las 19.56 de este viernes (hora peninsular en España peninsular y Baleares) a 14 kilómetros al suroeste de Pitaloza Arriba, con un hipocentro situado a 10 kilómetros de profundidad.
El Centro de Alerta por Tsunamis de Estados Unidos ya ha dado la alerta correspondiente a los pocos minutos del seísmo y que afecta al resto de la costa panameña y a “algunas costas de Ecuador”.
El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá ha fijado en 7,2 la magnitud del seísmo, con hipocentro a 4 kilómetros de profundidad, y ha avisado de una réplica inmediata de magnitud preliminar 6,0, también sin información de víctimas ni daños por ahora.
Señor temblor que se acaba de sentir en Ciudad de Panamá. Cc @tvnnoticias https://t.co/Pfe5FP6ZoV— Freddy Pitti (@freddypitti) October 9, 2026
Imágenes del hostal El Sitio, en Playa Venao. Según lugareños, hay personas atrapadas. https://t.co/k41l3EqvLN— La Prensa Panamá (@prensacom) October 9, 2026
#ULTIMAHORA 🚨Fuertes Imágenes. Un fuerte terremoto de 8.0 con epicentro en Panama 🇵🇦 se sintió en varios lugares. El movimiento ocurrió a las 12:56 con epicentro en Pitaloza Arriba. #NscoponiNews https://t.co/6WpSRRfEOb— NSCoponi (@nscoponiOOC1) October 9, 2026