La Aemet anuncia un domingo de calor y calima en Canarias: más de 30 grados en estas zonas

Canarias afrontará este domingo, 25 de octubre, un nuevo cambio de tiempo marcado por el regreso de la calima y el ascenso de las temperaturas, que podrán superar los 30 grados en varias zonas del Archipiélago. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) también prevé intervalos nubosos, algunas lluvias débiles y rachas de viento localmente muy fuertes.
El calor será especialmente notable en las vertientes sur y oeste de las Islas, mientras que el polvo en suspensión afectará principalmente a medianías y cumbres. En las zonas del norte predominarán las nubes durante las primeras horas del día, aunque se abrirán amplios claros a medida que avance la jornada.
La previsión llega después de varios días de inestabilidad meteorológica en Canarias, con precipitaciones que han afectado a distintas zonas del Archipiélago.
La Aemet prevé temperaturas superiores a los 30 grados en Canarias
El principal cambio de este domingo será el ascenso de las temperaturas, especialmente en medianías y zonas orientadas al sur y oeste.
En Tenerife, los termómetros experimentarán una subida ligera o moderada, aunque en el nordeste apenas se esperan variaciones. Las temperaturas podrán alcanzar localmente los 30 grados en las vertientes sur y suroeste, mientras que en Santa Cruz de Tenerife se prevé una máxima de 27 grados.
La situación será similar en Gran Canaria, donde la Aemet anuncia que se superarán los 30 grados en puntos de las vertientes oeste y sur. En Las Palmas de Gran Canaria, las temperaturas oscilarán entre los 22 grados de mínima y los 26 de máxima.
El calor también podrá alcanzar los 30 grados de manera puntual en zonas del sur de Lanzarote y del oeste de Fuerteventura.
En el resto de las Islas occidentales se espera un ascenso de las temperaturas máximas en determinadas medianías. En El Hierro, los termómetros podrán bajar hasta los 17 grados en Valverde.
Vuelve la calima a Canarias
La calima será otro de los fenómenos destacados de este domingo, con presencia de polvo en suspensión en buena parte del Archipiélago.
Según la previsión de la Aemet, afectará principalmente a las medianías y cumbres de las Islas montañosas, con mayor incidencia en las zonas orientadas al sur.
En Lanzarote y Fuerteventura, el polvo en suspensión estará presente en niveles altos de la atmósfera, acompañado de intervalos de nubes medias y altas.
En Tenerife y Gran Canaria tampoco se descartan lluvias débiles y aisladas, principalmente en zonas altas, aunque la probabilidad de precipitaciones será baja.
Los cielos estarán más nubosos durante la madrugada y primeras horas del día en el norte de ambas Islas. Posteriormente, se esperan amplios claros, especialmente durante las horas centrales.
Viento fuerte en varias zonas de las Islas
El viento también tendrá protagonismo durante la jornada. La Aemet prevé que sople del nordeste moderado en las costas, con intervalos ocasionales de fuerte en las vertientes más expuestas.
En Tenerife, las rachas más intensas podrán registrarse en el extremo noroeste y la vertiente sudeste, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes.
En Gran Canaria, el viento podrá ganar intensidad en los extremos noroeste y sudeste, especialmente durante las primeras horas del día.
En medianías y cumbres predominarán los vientos del este y sudeste, mientras que en las cumbres centrales de Tenerife soplarán de componente sur.
En las costas del oeste y suroeste de algunas Islas se esperan brisas.
De esta manera, el último domingo de octubre estará marcado por temperaturas propias de jornadas más cálidas, con máximas superiores a los 30 grados en determinadas zonas, presencia de calima y viento intenso en áreas expuestas.