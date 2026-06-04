Una pizzería de Tenerife crea la ‘pizza Vatinaca’ que ofrecerá al papa León XIV

La Pizzería Puncinella, ubicada en el Callejón del Combate, 7, en Santa Cruz de Tenerife, ha querido sumarse de una forma muy especial a la visita del papa León XIV a la Isla, prevista para el próximo 12 de junio. El establecimiento ha creado para la ocasión la ‘pizza Vaticana‘, una elaboración inspirada en la llegada del Santo Padre y en valores como “la unión, la paz y fraternidad”.
“Transmitimos así la felicidad de que por fin el papa llega a Tenerife”, explica Fau El Mahdi, gerente del local, sobre una propuesta que nace “con mucho corazón” y con la intención de rendir homenaje a un momento que consideran histórico para la capital tinerfeña.
La pizza, de inspiración italiana, apuesta por una combinación sencilla pero simbólica. Su base está elaborada con mozzarella y scamorza, mientras que en el centro incorpora una cremosa burrata. La receta se completa con tomate confit, crema de albahaca casera y delicadas láminas de oblea.
“Es una pizza muy sencilla, con la mozzarella blanca, como la pureza”, señala El Mahdi, que destaca el sentido simbólico de una creación pensada especialmente para estos días.
Una pizza para el paso del papamóvil por Santa Cruz
Desde la Pizzería Puncinella aseguran que su intención es intentar ofrecer la pizza Vaticana al papa León cuando pase cerca del establecimiento con el papamóvil. Una idea que mezcla ilusión, tradición italiana y creatividad local en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife.
La elaboración especial pretende convertirse en un pequeño gesto de bienvenida al Pontífice durante su visita a Tenerife. “Intentaremos ofrecerle la pizza al papa cuando pase cerca de la calle con el papamóvil”, apunta la gerente.
Con esta propuesta, el local santacrucero se suma al ambiente generado por la visita papal con una receta que busca representar, a través de sus ingredientes, un mensaje de paz, fraternidad y celebración compartida.