Guía completa de la histórica visita del papa en Canarias: horarios, calles cortadas y dónde ver a León XIV

La cuenta atrás para un acontecimiento sin precedentes en el archipiélago ha comenzado. La histórica visita del papa en Canarias marcará un hito absoluto en la crónica regional, al tratarse de la primera ocasión en la que un Sumo Pontífice de la Iglesia Católica pisa territorio isleño. Ante la magnitud de la cita y el previsible movimiento masivo de ciudadanos, el Gobierno de Canarias ha tomado la determinación de suspender las clases escolares el jueves 11 de junio en Gran Canaria y el viernes 12 de junio en la isla de Tenerife, con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana y la fluidez del transporte.
El viaje apostólico de León XIV estará fuertemente marcado por una agenda social e institucional de alto impacto. A continuación, te ofrecemos la guía completa con los horarios definitivos, las localizaciones exactas y los eventos previstos para que puedas planificar tus jornadas y saber cómo afectará este evento de masas a la rutina de las dos islas capitalinas.
Jueves, 11 de junio: Itinerario del papa en Gran Canaria
La primera parada del viaje oficial del Papa en Canarias se iniciará en la provincia oriental de la autonomía, centrando la atención de la jornada en los sectores portuarios y religiosos de la isla.
Llegada y recepción oficial
- 10:50 horas: El avión papal tomará tierra en la pista de la Base Aérea de Gando. Se llevará a cabo un recibimiento institucional con la presencia de las máximas autoridades políticas de Canarias y representantes eclesiásticos.
Encuentro social en Arguineguín
- 11:40 horas: El Papa se trasladará directamente hacia el Puerto de Arguineguín. Este punto constituye uno de los ejes más importantes de la ruta, ya que León XIV mantendrá un contacto directo con personas migrantes, colectivos de voluntarios y diversas organizaciones no gubernamentales dedicadas a la asistencia humanitaria de emergencia. En este enclave marinero, el Santo Padre ofrecerá su primer discurso oficial en suelo canario.
Cita eclesial en la Catedral de Santa Ana
- 13:30 horas: El pontífice se desplazará hasta Las Palmas de Gran Canaria para adentrarse en la Catedral de Santa Ana. Allí presidirá una reunión a puerta cerrada con obispos, sacerdotes, diáconos, seminaristas y agentes de la pastoral isleña, a quienes dirigirá un mensaje de calado pastoral.
Misa multitudinaria
- 18:30 horas: El evento cumbre de la jornada en Gran Canaria se celebrará en el Estadio de Gran Canaria, recinto que se habilitará por completo para albergar una eucaristía masiva a la que se prevé la asistencia de decenas de miles de fieles de toda Canarias.
Viernes, 12 de junio: Agenda del papa en Tenerife
La segunda fase de la estancia del Papa en Canarias se trasladará de forma íntegra a la isla de Tenerife durante la mañana y el mediodía del viernes, jornada en la que se suspenderá la actividad lectiva en los colegios de la isla tinerfeña.
Visita a Las Raíces y La Laguna
Tras aterrizar a las 09:10 horas, León XIV pondrá rumbo al Centro de Acogida de Las Raíces apenas veinte minutos después. En este espacio, dialogará de manera directa con las personas migrantes allí albergadas. Posteriormente, a las 10:10 horas, la actividad se desplazará a la emblemática Plaza del Cristo de La Laguna, donde las entidades ciudadanas y las organizaciones dedicadas a la integración social se reunirán con la comitiva papal.
Gran eucaristía y despedida en Santa Cruz
La agenda institucional de la visita del Papa en Canarias concluirá con una multitudinaria misa en las instalaciones del Puerto de Santa Cruz de Tenerife a las 12:15 horas, un espacio abierto idóneo para acoger la masiva afluencia de devotos de la provincia occidental. Al término de la eucaristía, el Santo Padre regresará al Aeropuerto Tenerife Norte para la correspondiente ceremonia de despedida antes de que su avión despegue rumbo a Roma a las 15:00 horas.