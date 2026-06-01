Bad Bunny habla con fans canarios en pleno concierto: “Extraño Canarias, el acento me recuerda al puertorriqueño”

Bad Bunny volvió a convertir Madrid en uno de los grandes puntos de encuentro para sus fans durante su gira ‘Debí tirar más fotos’, un espectáculo que ha movilizado a fans de todo el mundo, con un gran número de desplazamientos desde Canarias. Entre ellos, un grupo de canarios que logró situarse en primera fila, frente al escenario de ‘La Casita‘, protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche.
El concierto, celebrado este domingo 31 de mayo en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, reunió a miles de personas en torno al nuevo directo del artista puertorriqueño, que ha hecho de esta gira una experiencia marcada por la conexión con el público, la identidad caribeña y los guiños personales a distintos lugares que han formado parte de su trayectoria.
“Venimos desde Canarias”
Durante uno de los momentos de interacción con el público, varios fans situados en primera fila llamaron la atención de Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real de Bad Bunny, para hacerle saber que habían viajado desde el Archipiélago.
“Venimos desde Canarias”, le comentó uno de ellos. La respuesta del artista no tardó en llegar: “Extraño Canarias desde mi primera gira, ¿no se acuerdan?”, dijo ante los asistentes, recordando su paso por las Islas en abril de 2017, cuando comenzaba a consolidar su carrera internacional tras el éxito de ‘Soy Peor‘.
El cantante puertorriqueño añadió además una referencia que provocó la reacción inmediata de los fans canarios: “El acento me recuerda al puertorriqueño”. Una frase que conectó con una de las similitudes más comentadas entre Canarias y el Caribe, especialmente en la forma de hablar y en determinados rasgos culturales.
Largas colas y seguidores llegados desde las Islas
La presencia de fans canarios en los conciertos de Bad Bunny en Madrid no ha pasado desapercibida. Muchos de ellos se desplazaron hasta la capital española para vivir de cerca una de las giras más esperadas del artista, haciendo largas colas de espera con el objetivo de conseguir una buena ubicación y estar lo más cerca posible del escenario.
Teniendo en cuenta que el primer concierto del artista, el 30 de mayo, coindía con el ‘Día de Canarias’, las gradas se llenaron
La escena vivida junto a La Casita, uno de los elementos más reconocibles del espectáculo, se convirtió así en un momento especial para los seguidores llegados desde Canarias, que recibieron un guiño directo de uno de los artistas más escuchados del mundo.
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El recuerdo de su primera visita al Archipiélago
Bad Bunny actuó en Canarias en abril de 2017, en una etapa muy temprana de su carrera, cuando acababa de irrumpir con fuerza en la música urbana gracias a Soy Peor. Aquel paso por el Archipiélago formó parte de sus primeros conciertos en Europa y, según dejó claro anoche en Madrid, sigue siendo un recuerdo presente para el artista.
Ocho años después, ya convertido en una figura global, el cantante volvió a mencionar a Canarias ante miles de personas, en una gira que ha despertado una enorme expectación y que ha convertido Madrid en punto de reunión para seguidores llegados desde distintas partes del mundo.