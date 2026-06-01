El BOE lo hace oficial: el cambio de la Seguridad Social que te afectará si estás de baja laboral

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado una normativa que transformará la forma en que los ciudadanos se comunican con la administración pública. Este sustancial cambio de la Seguridad Social modificará por completo el sistema de notificaciones electrónicas, afectando de manera directa a todas aquellas personas que sean solicitantes o perceptoras de prestaciones por incapacidad temporal. La medida busca modernizar las estructuras estatales y agilizar los tiempos de respuesta.
La nueva directriz aparece detallada en la Orden ISM/541/2026, de 27 de mayo, un texto legal diseñado específicamente para reformular la regulación de las comunicaciones electrónicas en el ámbito de la Administración del Estado. Esta transformación digital obligatoria entrará en vigor de forma oficial a los tres meses de su publicación en el diario oficial, lo que sitúa la fecha de inicio definitivo el próximo 1 de septiembre de 2026.
Quiénes se verán afectados por el cambio de la Seguridad Social
La reforma amplía considerablemente el abanico de ciudadanos que están obligados por ley a relacionarse con la administración exclusivamente a través de canales digitales. Con la nueva redacción legal, este cambio de la Seguridad Social incorpora al grupo obligatorio a los trabajadores que se encuentren en situación de baja laboral médica o incapacidad temporal. Además, el protocolo digital se aplicará rigurosamente cuando las comunicaciones guarden relación con las pensiones de incapacidad permanente o con lesiones permanentes no incapacitantes.
Hasta la fecha, la normativa del Ministerio solo contemplaba esta obligatoriedad para determinados sectores muy específicos del mercado laboral, tales como los solicitantes de prestaciones por nacimiento y cuidado de menor, riesgo durante el embarazo o riesgos derivados de la lactancia natural. El argumento esgrimido en el BOE para justificar esta contundente transición electrónica se fundamenta en que las personas integradas en el entorno profesional actual cuentan, de manera generalizada, con acceso continuo y destreza en el uso diario de dispositivos electrónicos y smartphones.
Avisos directos al teléfono móvil y excepciones presenciales
El nuevo mecanismo operativo contempla que los usuarios reciban una alerta inmediata en el teléfono móvil o en la dirección de correo electrónico que hayan registrado previamente en la base de datos estatal. En dicho aviso de texto se facilitará un enlace directo que redirigirá al interesado a la sede electrónica para visualizar el documento oficial. El propósito real de este cambio de la Seguridad Social es erradicar los retrasos crónicos que arrastra el servicio postal tradicional, permitiendo que los trabajadores conozcan en tiempo récord su situación jurídica y médica para poder ejercer sus derechos o reclamaciones con mayor celeridad.
No obstante, las autoridades han diseñado una serie de salvaguardas legales para evitar situaciones de desamparo o indefensión entre la población con menos habilidades digitales. La Seguridad Social mantendrá de forma excepcional las notificaciones en formato papel cuando el afectado o su representante legal acuda presencialmente y de forma espontánea a una oficina pública a solicitar la información. Del mismo modo, si la entidad gestora no dispone de un teléfono móvil o correo electrónico válido del ciudadano, se recurrirá a los métodos de envío tradicionales.
Para facilitar la adaptación al nuevo sistema, los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) prestarán asistencia presencial obligatoria a los usuarios con dificultades. En estas oficinas, los ciudadanos que lo requieran podrán acceder a los expedientes de la sede electrónica con el soporte y la guía directa de un funcionario público autorizado, garantizando así una transición equitativa hacia el entorno digital.