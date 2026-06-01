Vacaciones de pesadilla en Canarias: alquilan una villa por 250 euros la noche y se encuentran “más de 400 cucarachas muertas”

Lo que prometía ser una escapada de descanso en el sur de Gran Canaria terminó convertido en una auténtica pesadilla para el maquillador profesional Andony Artiles y su pareja. Ambos habían alquilado una villa vacacional en Maspalomas, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, con la intención de pasar unos días de desconexión, pero al acceder a la vivienda se encontraron con una escena que no esperaban: cucarachas muertas, suciedad acumulada y varias zonas de la casa en un estado que, según describe, “hacía imposible alojarse allí”.
El propio maquillador compartió un vídeo en el que muestra el estado del inmueble. En las imágenes se aprecia la presencia de numerosas cucarachas muertas repartidas por diferentes estancias, además de suciedad en el interior de la vivienda. Según relata Artiles a este periódico, la situación les obligó a abandonar la casa y buscar otra alternativa de alojamiento con urgencia.
Los hechos ocurrieron este domingo 31 de mayo, cuando la pareja tenía previsto iniciar sus vacaciones en una villa situada en el sur de la Isla. Según explica el maquillador canario, habían solicitado entrar antes de la hora habitual y la persona encargada les comunicó que podían hacerlo.
“Nos disponíamos a pasar unos días de descanso y desconectar. Mi pareja escribió para preguntar si podíamos entrar antes y nos dijo que sí. Lo normal es entrar a las 15.00 horas, pero como no había ninguna reserva nos dejaba entrar a las 12.00”, relata Andony Artiles.
Sin embargo, al llegar, la situación empezó a torcerse. “A las 12.30 llegamos y no nos contesta. Sobre las 14.00 nos dicen que ya está listo y que va a avisar. Nosotros estábamos algo molestos porque no entendíamos por qué nos dijo que podíamos entrar antes y después nos hizo esperar, pero entendimos que era porque estaban limpiando”, añade.
Cucarachas muertas y suciedad en la vivienda
La sorpresa llegó al acceder finalmente a la vivienda vacacional. Según cuenta Artiles, en la entrada ya encontraron varias cucarachas muertas, además de polvo y las palancas de la luz bajadas. También asegura que la piscina presentaba suciedad: “Tenía como un moco denso por los laterales”, afirma.
El mayor impacto, llegó al bajar a la planta inferior de la villa. “El asombro llega cuando bajamos al piso de abajo y había unas 400 cucarachas muertas. Ya empezamos a mirar y había por el horno, en las camas, en la parte de arriba de la villa y también en los baños, en la bañera y en el lavamanos”, denuncia.
Ante esta situación, la pareja decidió no permanecer en el alojamiento y buscar otra villa disponible con rapidez. El inconveniente, explica el afectado, es que tuvieron que asumir un nuevo gasto sin haber recibido todavía la devolución del importe abonado por la primera reserva.
Sin una solución inmediata
Según relata el maquillador de artistas, “llamamos a la empresa que gestiona esos apartamentos y lo único que nos dice es que nos devuelven el dinero en 12 días. Pagamos 250 euros la noche. Un horror de vacaciones”, lamenta.
La pareja pudo encontrar otra estancia, aunque “buscándola nosotros y pagando más dinero sin la devolución del otro importe”, señala.
El caso llega al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana
Andony también asegura que el caso ha llegado al ámbito municipal. Según explica, recibió un mensaje del equipo de gobierno de San Bartolomé de Tirajana, que le trasladó que remitiría lo ocurrido al área de Sanidad, “a ver si pueden hacer algo. Imagínate”, comenta.
El vídeo publicado por Andony Artiles ha generado numerosas reacciones en redes sociales, donde varios usuarios han mostrado su indignación por el estado en el que, según denuncia el afectado, se encontraba la villa. El caso vuelve a poner el foco en el estado de algunos alojamientos turísticos y en la necesidad de garantizar unas condiciones mínimas de higiene para quienes reservan viviendas vacacionales en Canarias.