visita del papa

Alfonso Cabello lo confirma: el Gobierno de Canarias invita a teletrabajar ante la visita del papa

Afectará, especialmente, a los empelados públicos; el Gobierno de Canarias, además, ha destinado una subvención de un millón de euros para cada una de las diocesis de Canarias
El Gobierno de Canarias recomienda teletrabajar ante la visita del papa
Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno de Canarias
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Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno de Canarias, ha recomendado teletrabajar a todas aquellas personas que así puedan hacerlo ante la visita del papa a las Islas.

Se recomendará el teletrabajo a los funcionarios en Canarias, el 11 en Las Palmas de Gran Canaria y el 12 en Santa Cruz de Tenerife. Se recomienda el cierre de todas las oficinas de registro. Esta recomendación se extiende también a las empresas privadas. Las oficinas de atención a la ciudadanía permanencerán cerradas.

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En lo referente a la administración de Justicia se solicitará también el teletrabajo, a excepción del personal de guardia. El 11 de junio se llevará a cabo en varios juzgados de Gran Canaria y el 12, en Tenerife.

Alfonso Cabello ha indicado que habrá cuatro hospitales de campaña durante esta visita del papa en todas aquellas localidades en las que el sumo pontífice lleve a cabo sus diferentes actos. “Tratamos de dar respuesta urgente ante cualquier imprevisto”, indicó.

El Gobierno de Canarias, además, ha destinado una subvención de un millón de euros para cada una de las diocesis de Canarias.

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