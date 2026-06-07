La Semana de la Moda de Tenerife dedica su última jornada a la barbería

La Semana Internacional de la Moda de Tenerife (SIMTE) ha finalizado su edición de 2026 convirtiendo el Recinto Ferial en el epicentro mundial de la barbería masculina. Bajo el nombre de Tenerife Barber Expo, la jornada de clausura ha cedido todo el protagonismo a la innovación, el talento internacional y la formación especializada en estética masculina, consolidando a la isla y a su Semana Internacional de la Moda como un referente internacional para el sector del cuidado personal.
El consejero insular de Empleo y Educación del Cabildo de Tenerife, Efraín Medina, destacó la importancia estratégica de esta jornada para “el desarrollo profesional de la juventud y la consolidación del sector de la barbería en la isla”, algo que hace que “Tenerife sea también un referente en formación, creatividad y el desarrollo socioeconómico en un sector que genera empleo en las islas”. Por ello, el consejero concluyó afirmando que esta jornada “contribuye a generar un espacio real de oportunidades para nuestros jóvenes, que han podido mostrar su talento ante profesionales de primer nivel”.
Talento y competición
En la Zona Urban, la actividad comenzó a mediodía con el esperado Show Barber, una exhibición técnica de primer nivel que reunió sobre el escenario a figuras de renombre nacional e internacional. Profesionales de la talla de Oche Barber, Ismael de Mora, Kingillettes, Fran Aranda, Lolo Rodríguez y Pau Puertas cautivaron al público asistente con demostraciones en vivo, compartiendo las metodologías y tendencias que actualmente lideran la industria nacional e internacional. La presencia de artistas llegados desde Miami ha subrayado el carácter de este encuentro, que buscó fusionar la tradición del oficio con las nuevas corrientes de la cultura urbana. La inclusión de estos perfiles se tradujo en una alta asistencia de público, ya que más 600 personas se dieron cita en el Recinto Ferial para asistir a la jornada
El mismo público asistió a la “Batalla Pro-Barbers Tenerife Barber Expo”, donde casi una treintena de profesionales compitieron en la Caja Negra, demostrando sus habilidades ante otros compañeros de profesión y personas interesadas en el sector de la barbería. El resultado final elevó el nivel técnico de la jornada, enfrentando a expertos consolidados en una exhibición de precisión y creatividad que reafirmó el alto estándar de la barbería actual.
El día concluyó con la entrega de premios de las batallas y la posterior ceremonia de clausura de la Semana Internacional de la Moda de Tenerife 2026. La Tenerife Barber Expo no solo fue un espectáculo, sino que cumplió su objetivo de profesionalizar el sector y generar oportunidades reales para la juventud.
La SIMTE recupera su formato original
La SIMTE concluye una edición que ha estado marcada por el regreso al Recinto Ferial, donde las actividades se han repartido entre la Zona Urban y la Caja Negra. La oferta, que combinó la moda urbana de vanguardia y de alta costura, hizo que del 4 al 7 de junio la isla se convirtiese en el epicentro mundial de la moda.
El XV Certamen Internacional Jóvenes Diseñadores Tenerife Moda, donde Yeremay Hidalgo fue el primer clasificado, fue el punto de partida a cuatro días maratonianos de desfiles y otras propuestas relacionadas con el sector. Todo la información y recursos de esta edición pueden encontrarse en la web del evento: https://tenerifemoda.com/simte26/