Cheque emprendedor de La Orotava: hasta 2.800 euros para nuevos autónomos

El Ayuntamiento de La Orotava, a través del área de Formación y Empleo que dirige Deisy Ramos, ha abierto una nueva convocatoria de subvenciones destinada a apoyar a personas emprendedoras del municipio durante el año 2026. La iniciativa ‘cheque emprendedor’ contempla ayudas individuales de entre 2.000 y 2.800 euros, en función de la situación de cada beneficiario o beneficiaria.
El alcalde de La Orotava, Francisco Linares, subraya que el emprendimiento es una herramienta clave para dinamizar la economía local, generar empleo y fijar oportunidades de futuro en el municipio, por ello el máximo apoyo desde la institución local con estas personas con iniciativa y que quieren abrir un negocio en nuestro municipio. El primer representante institucional valora que la Villa cuenta con más de 4.000 pymes que fortalecen la economía, y que en los últimos años han abierto más de un centenar de negocios. También resalta que se ha descendido en el número de parados. Y todo ello contribuye a generar estabilidad, credibilidad, ilusión y confianza.
La concejala detalla que la convocatoria cuenta con una partida presupuestaria total de 45.000 euros y se tramitará en régimen de concurrencia competitiva. “El objetivo principal es favorecer la creación de empleo y respaldar a quienes decidan iniciar una actividad económica por cuenta propia”. Esta línea de subvenciones busca “impulsar el tejido empresarial local, fomentar el autoempleo y ofrecer nuevas oportunidades de desarrollo económico y profesional en el municipio”.
Pueden acogerse a estas ayudas las personas emprendedoras dadas de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) entre el 1 de mayo de 2025 y el 30 de abril de 2026, siempre que previamente se encontraran en situación de desempleo. Las solicitudes se presentarán a través de la sede electrónica municipal entre el 5 de mayo y el 1 de junio. Las personas interesadas pueden obtener más información a través del correo electrónico formacion@villadelaorotava.org y consultando las bases publicadas en el BOP nº 48, de fecha 21 de abril de 2023.
Entre los años 2023 y 2025 se han concedido ayudas por un importe total de 170.100 euros, beneficiando a 70 iniciativas empresariales de sectores muy diversos. El pasado año se presentaron 15 solicitudes, de las cuales fueron concedidas 11 ayudas, con una cuantía total de 26.500 euros. Las actividades subvencionadas abarcan ámbitos como los servicios profesionales y creativos, la imagen personal y la salud, la hostelería, el transporte y los oficios técnicos. Destacan especialmente los servicios profesionales, creativos y empresariales, que representan el 36% de las iniciativas apoyadas este año. En 2024 se alcanzó una de las mayores cifras de concesión, con 29 ayudas aprobadas de un total de 30 solicitudes y una inversión de 70.800 euros. Los proyectos subvencionados incluyeron actividades vinculadas al comercio minorista y mayorista, servicios sanitarios y de bienestar, actividades educativas y culturales, construcción, turismo y hostelería, entre otros sectores estratégicos para la economía local. Por su parte, en 2023 se concedieron 30 ayudas emprendedoras, tras ampliarse el presupuesto inicial de 25.000 euros hasta alcanzar los 72.800 euros. Ese ejercicio destacó especialmente por el peso de los proyectos relacionados con la salud, el bienestar y la imagen personal, así como por iniciativas vinculadas a la agricultura, la jardinería y la producción agroalimentaria.
Por todo ello, desde el consistorio se valora la diversidad de actividades económicas impulsadas gracias a estas subvenciones, que contribuyen a dinamizar la economía local, generar empleo y fomentar nuevas oportunidades de negocio en el municipio.