La Casa Mesa se convertirá en el Museo de la Vestimenta Tradicional

La Casa Mesa, un inmueble que data del siglo XVI, se convertirá en el Museo de la Vestimenta Tradicional una vez que el Ayuntamiento de La Orotava ceda su cesión al Cabildo de Tenerife, que se encargará además de su rehabilitación integral.
Este asunto fue abordado en el pleno del lunes cuando el concejal del PSOE, Samuel Mesa, le preguntó a la edil delegada de Patrimonio, Delia Escobar sobre la rehabilitación y uso de uno de los monumentos patrimoniales más antiguos de La Orotava.
La concejal explicó que el Ayuntamiento tenía un proyecto para acometer su restauración, recuperar algunos elementos que se fueron añadiendo con posterioridad y devolverle su estado original con el fin de conservarla de la forma más rigurosa desde el punto de vista patrimonial.
Ese proyecto, detalló, se presentó al Plan Insular de Patrimonio, fue aprobado y el Ayuntamiento estaba pendiente de recibir la subvención correspondiente para acometer las obras. “Estábamos en ese camino cuando a finales de 2025 el Cabildo se puso en contacto con el Ayuntamiento con la intención de mostrar su interés en que le pudiera ceder el inmueble, comprometiéndose a realizar el proyecto de rehabilitación porque quería que fuera sede del Museo de la Vestimenta Tradicional”, confirmó Escobar.
Detalló que a la Corporación insular le interesa tener la cesión del inmueble porque está en el entorno de otras propiedades, como el Museo Insular de Artesanía Iberoamericana y la Casa Torrehermosa, donde se encuentran las oficinas de la Empresa Insular de Artesanía y la tienda, que linda con la Casa Mesa.”La cesión será definitiva para que el Cabildo realice el proyecto de restauración en el que se incluye el futuro museo”, apuntó.
De esta manera, el municipio sumará un museo más a su amplia red que en la actualidad incluye el de Arte Sacro El tesoro de la Concepción, el Centro de Arte Efímero de las Alfombras, la sala expositiva de Fundoro, el Museo Insular de Artesanía Iberoamericana (MAIT), el Parque Etnográfico de Pinolere y el Centro de Interpretación del Parque Nacional del Teide. “Creo que no hay tantos municipios que tengan esta oferta”, subrayó la concejal a este periódico.
La idea es que salga adelante este año y prueba de ello es que los técnicos del Cabildo ya han hecho visitas para hacer una valoración inicial del estado en el que se encuentra el inmueble.
Consultado sobre el proyecto museístico, el gerente de la Empresa Insular de Artesanía, Ricardo Cólogan, especificó que “en estos momentos se recopila información y se está realizando la memoria de petición del inmueble”.
“La intención es ampliar las necesidades expositivas, educativas y formativas en el ámbito de los textiles, la roseta, calado y telar. Y en este sentido, la casa permitirá disponer de mayores espacios divulgativos en beneficio de nuestra amplia riqueza textil”, destacó.