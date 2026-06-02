Luz verde a la demolición de la antigua iglesia de San Gerardo para 80 aparcamientos

El barrio de La Salud se prepara para una importante transformación urbana. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz aprobó ayer el expediente de contratación de las obras correspondientes al proyecto de demolición de la iglesia de San Gerardo, un antiguo inmueble en desuso, que ocupa más de 7.700 metros cuadrados, y en cuyos terrenos se construirán 80 nuevas plazas de aparcamientos, que se sumarán a la rehabilitación del entorno.
La apertura del procedimiento de licitación de las obras, cuya inversión supera los 1,9 millones de euros, repartidos entre las anualidades de 2026 y 2027, tiene como objetivo ejecutar una amplia reforma de la zona, lo que permitirá dar respuesta a una de las principales demandas vecinales del barrio, relacionada con la falta de plazas de estacionamiento y la necesidad de recuperar espacios públicos más accesibles y funcionales.
El proyecto contempla la demolición de la antigua iglesia y la adecuación de los terrenos para habilitar plazas de aparcamiento provisionales mientras se desarrollan las siguientes fases previstas para el entorno. La actuación incluye además mejoras en la plaza José Carlos Schwartz y la adaptación de distintos espacios públicos de la zona, así como trabajos relacionados con alumbrado, drenajes y acondicionamiento general del ámbito.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, destacó que “seguimos avanzando en proyectos que buscan mejorar el día a día de los vecinos de nuestros barrios, recuperando espacios degradados y transformándolos en lugares más útiles, seguros y accesibles para todos”.
El regidor señaló que “esta actuación responde además a una necesidad muy importante en La Salud, como es la falta de estacionamiento, al tiempo que seguimos trabajando en la mejora del entorno urbano y de la calidad de vida de quienes viven en esta zona de la ciudad”.
Por su parte, el concejal de Obras e Infraestructuras, Javier Rivero, explicó que “esta primera fase permitirá actuar de manera inmediata sobre un espacio que llevaba años pendiente de intervención y hacerlo además dando respuesta a una demanda histórica del barrio relacionada con la movilidad y el estacionamiento”. Añadió que “hemos reorganizado el proyecto para adaptarlo a las necesidades actuales del entorno y poder compatibilizar la futura transformación integral de la zona con soluciones provisionales que mejoren desde ya la vida de los vecinos”.
La actuación forma parte de un proyecto más amplio de rehabilitación y transformación urbana del entorno de San Gerardo, que se desarrollará progresivamente para permitir una actuación ordenada y adaptada a las necesidades del barrio.
Por su parte, la concejala del distrito Salud-La Salle, Zaida González, puso en valor la importancia de esta actuación para los residentes y recordó que “los vecinos de La Salud llevan mucho tiempo reclamando soluciones para los problemas de aparcamiento y para recuperar espacios que hoy presentan un importante deterioro, por lo que se trata de un paso importante para el barrio”.
Una amplia reforma con un plazo de ejecución de 12 meses
El proyecto de reforma en el barrio de La Salud tendrá un plazo de ejecución de 12 meses. La actuación incluirá la parcela de la antigua iglesia de San Gerardo, donde se crearán 80 aparcamientos, y la rehabilitación de la plaza José Carlos Schwartz, con eliminación de barreras arquitectónicas, renovación de pavimentos, nuevo mobiliario y zonas infantiles, fuente de agua potable, baño autolimpiable y una nueva zona cubierta para las tradicionales mesas de juego. Los trabajos combinarán demolición, urbanización y mejora de espacios públicos, incorporando soluciones de drenaje, alumbrado, así como accesibilidad universal.