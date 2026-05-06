Luz verde a las 45 nuevas plazas de aparcamiento en La Salud tras años de espera

El barrio de La Salud, en Santa Cruz de Tenerife, dispondrá de 45 nuevas plazas de aparcamiento público ubicadas en la explanada junto al polideportivo de San Gerardo. El Ayuntamiento capitalino aprobó ayer, en Junta de Gobierno, el proyecto de ejecución para la reordenación del estacionamiento en la zona, cuyo proyecto, redactado por la empresa Pres Ingeniería, contará con un presupuesto base de licitación de 178.309 euros que incluirá, además, la demolición de los antiguos vestuarios de la cancha.
La iniciativa responde a los compromisos adquiridos por el Consistorio en el marco de las reuniones mantenidas con el vecindario, dando respuesta a una demanda prioritaria de la zona y contribuyendo a la mejora de la funcionalidad del entorno.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, dijo ayer que “el proyecto da respuesta a la demanda de los vecinos de La Salud, que trasladaron la necesidad de mejorar el estacionamiento en la zona. Una intervención que implicará un avance en la mejora de los servicios públicos y de la calidad de vida”.
Por su parte, el concejal de Infraestructuras, Javier Rivero, señaló que “la actuación permitirá reorganizar este espacio, incrementar el número de plazas disponibles y mejorar la seguridad y accesibilidad, integrándolo de forma más adecuada en el entorno urbano”.
En la misma línea, la concejala del distrito Salud-La Salle, Zaida González, apuntó que “se trata de una actuación muy demandada por el barrio, fruto del diálogo constante que mantenemos con los residentes, y que permitirá dar respuesta a una necesidad real de aparcamiento en la zona, mejorando además este espacio para el uso diario de la ciudadanía”.
El proyecto fue suscrito el pasado 14 de febrero por la ingeniera de Caminos, Judith Esqués González, en representación de Pres Ingeniería, y cuenta con informe de supervisión favorable emitido el 23 de febrero por el Servicio Técnico de Proyectos Urbanos, Infraestructuras y Obras.
Asimismo, el expediente incorpora el informe de titularidad y disponibilidad de los terrenos emitido por el Servicio de Patrimonio con fecha 12 de marzo, así como el documento favorable del Servicio de Licencias del Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo, fechado el pasado 23 de abril.