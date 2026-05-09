Las obras en el acceso al núcleo de Amarilla Golf no concluirán hasta final de año

Los vecinos del núcleo costero de a, en San Miguel de Abona, tendrán que esperar hasta finales de 2026 para ver finalizadas las obras que mantienen intervenida desde hace más de dos años una de las dos vías de acceso a la urbanización. La actuación, ejecutada por la Sociedad Mercantil Estatal de Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), forma parte del proyecto de mejora del saneamiento y depuración de Arona Este-San Miguel (Edar de Montaña Reverón) y ha generado un creciente malestar entre los residentes por la regulación con semáforos a ambos extremos del tramo en obras, que dilata el acceso y salida del núcleo más de diez minutos.
El epicentro de las quejas se sitúa en la ejecución de una Estación de Tratamiento, Bombeo y Almacenamiento de Aguas Residuales (Etbar) integrada en el Lote 4 del proyecto, que afecta a la franja costera del municipio. Tanto la conducción de impulsión hacia la Etbar de Las Chafiras como el emisario terrestre discurren en un tramo paralelo a la carretera que da entrada a Amarilla Golf, lo que ha obligado a implantar un balizamiento y un desvío longitudinal regulado por semáforos, en coordinación con el Ayuntamiento y la Policía Local.
Desde Acuaes recuerdan que la urbanización “dispone de un segundo acceso a través de la Avenida del Guincho, habilitado precisamente para garantizar el tránsito durante los trabajos”.
Pese a que el final de la actuación completa se sitúa en el mes de diciembre de 2026, Acuaes adelantó a este periódico un alivio inmediato: la previsión es eliminar los desvíos de tráfico de esta carretera el próximo mes, lo que devolvería la circulación normal al acceso principal aunque continúen los trabajos en otros frentes del Lote 4.
La sociedad estatal precisa que las conducciones se han ejecutado fuera de la calzada en todos los tramos en los que ha sido técnicamente posible, con el fin de no afectar al pavimento. Sin embargo, la presencia de otros servicios subterráneos y la orografía del terreno han obligado a invadir la calzada con la zanja en determinados puntos, donde se ha repuesto provisionalmente el firme con un parcheado de hormigón en masa para restituir la circulación con mayor celeridad.
En esas zonas se procederá posteriormente al fresado, demolición del pavimento provisional y reposición definitiva del aglomerado bituminoso. Acuaes subraya asimismo que el estado general del pavimento de la vía no se ve alterado por la actuación, salvo en esos tramos puntuales.
El objetivo último de la intervención es la puesta en servicio del sistema de impulsiones y colectores que permitirá tratar las aguas residuales del litoral en la EDAR comarcal de Montaña Reverón, una infraestructura clave para cerrar el ciclo del saneamiento en el sureste.
El PSOE reclama una mejora
La portavoz socialista en San Miguel de Abona, Carol Correa, cargó contra los plazos de la actuación. “No es correcto que la entrada a Amarilla Golf lleve más de un año en obras”, señaló, antes de recordar que en 2022 su grupo propuso una mejora integral de la carretera que conecta Las Chafiras con Amarilla Golf, al entender que “el destino turístico Costa San Miguel debe contar con vías de acceso seguras, modernas y bien conectadas con el resto del municipio”.
Correa atribuyó la situación a “la falta de planificación y la lentitud en la ejecución”, que a su juicio está perjudicando tanto a los residentes como a los visitantes y al tejido empresarial de la zona. “La mejor promoción turística es que el destino esté bien comunicado, sea accesible y cuente con buenas infraestructuras públicas. No se puede hablar de turismo de calidad mientras las principales entradas al municipio permanecen colapsadas y en obras eternas”, sostuvo la portavoz.