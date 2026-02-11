1,4 millones para salvar el mirador de La Centinela: así será el nuevo gran balcón arqueológico del sur de Tenerife

El Cabildo de Tenerife ha aceptado la propuesta de adjudicación de las obras de Acondicionamiento del mirador de La Centinela para su puesta en uso y la implantación del Centro de Interpretación Arqueológico de Jama, en el municipio de San Miguel de Abona, por un importe de 1.412.601,35 euros (IGIC incluido), a la empresa Fachadas Dimurol, S.L.
La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, destacó que esta actuación “permite recuperar y poner en valor un enclave estratégico desde el punto de vista paisajístico, cultural y arqueológico, integrándolo en la oferta patrimonial del sur de la Isla”.
Centro de Interpretación Arqueológico de Jama
Dávila subrayó que el proyecto “combina la mejora de un mirador emblemático con la creación de un centro de interpretación que ayudará a divulgar la importancia arqueológica de Jama, reforzando el vínculo entre patrimonio, territorio y ciudadanía”.
La rehabilitación del Mirador de la Centinela supone una actuación largamente esperada y cuenta con la colaboración del Gobierno de Canarias y los ayuntamientos de San Miguel de Abona y de Arona.
El proyecto de rehabilitación tiene como objetivo el poner en funcionamiento y potenciar un recurso y que cuenta con gran potencial tanto desde el punto de vista patrimonial al encontrarse en la zona de mayor singularidad y diversidad arqueológica de la isla, como desde el ámbito socioeconómico. De esta forma, se plantea la adecuación de la totalidad del inmueble y la instalación en su planta inferior un centro de interpretación vinculado al patrimonio arqueológico de la Comarca de Abona y específicamente de los yacimientos rupestres.
Recuperación de un enclave “estratégico”
El plan que contempla el proyecto establece como líneas estratégicas el promover el conocimiento y puesta en valor del patrimonio arqueológico de la comarca sur de Tenerife, contribuir a la mejora de la conservación de los yacimientos arqueológicos, estableciendo mecanismos de gestión que mejoren su control a través del uso público, enriquecer la oferta de turismo cultural en la comarca sur de Tenerife, generar un recurso educativo y didáctico, que sea puesto a disposición de los centros escolares y de la sociedad en general y contribuir al desarrollo socioeconómico de las medianías y generar empleo, incluyendo puestos cualificados relacionados con la arqueología.