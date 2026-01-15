Mirador de La Centinela: el primer centro arqueológico de Tenerife, abandonado

El edificio del mirador de La Centinela, situado en San Miguel de Abona, en el entorno protegido del Roque de Jama, estaba llamado a convertirse en el primer centro de interpretación arqueológica de Tenerife. Con el paso de los años, sin embargo, el proyecto se ha transformado en un ejemplo más de la gestión fallida del patrimonio arqueológico guanche en la Isla.
El inmueble permanece cerrado, deteriorado y sin una fecha clara de apertura, pese a estar ubicado en una de las zonas de mayor concentración de yacimientos arqueológicos en la comarca de Abona, con un gran número de grabados rupestres.
Desde su creación y durante los años, en este complejo se plantearon usos alternativos: desde una escuela de hostelería con restaurante hasta iniciativas vinculadas a intereses privados A esta falta de rumbo se han sumado las idas y venidas competenciales.
En 2022, el Cabildo de Tenerife asumió la gestión del mirador tras un proceso largo y complejo, marcado por la ubicación limítrofe del complejo, que se encuentra entre Arona y San Miguel, con ambos municipios interesados en su explotación.
En 2023, la Administración de la Isla anunció el proyecto de adecuación del mirador y avanzó que el enclave albergaría un centro de interpretación, con el apoyo del Gobierno de Canarias y la presencia en el acto de ambos ayuntamientos.
Ya en septiembre de 2025, Imastanen (Colectivo de Arqueología Social asentado en Canarias) hizo público un comunicado alertando del estado de abandono del inmueble. El panorama era, según relatan, “deplorable”: se encontraba con “el candado roto, signos evidentes de vandalización, escombros, cristaleras rotas y puertas forzadas”. Se alertó a la Policía Local, pero una semana después de la denuncia, según el colectivo, el complejo seguía “sin actuaciones preventivas”.
Para el colectivo, el proyecto tiene un valor estratégico que va más allá del propio edificio. Así se lo explicó a este periódico el portavoz, Sixto García. “Sería el primer centro que se podría integrar dentro de una red de museos de esta índole. Es una necesidad urgente, un lugar donde los alumnos, jóvenes e interesados aprendan sobre el patrimonio indígena”, afirmó. El balance de la gestión, añadió, es “una decepción total”.
El portavoz de este colectivo de arqueología social recordó que la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias de 2019 establece como competencias la divulgación, protección y conservación del patrimonio.
1,4 MILLONES
Por su parte, según fuentes del Cabildo de Tenerife, en septiembre del año pasado se aprobó el expediente de contratación para las obras de restauración y rehabilitación del mirador de La Centinela.
La iniciativa, con una inversión prevista de 1,4 millones de euros y un plazo de ejecución de nueve meses, quedó inicialmente paralizada al resultar desierta la licitación, por lo que el procedimiento pasó a negociado, fase en la que se encuentra actualmente.
En este sentido, el colectivo desveló que en octubre el Ayuntamiento de San Miguel les confirmó el comienzo de las obras.