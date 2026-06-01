Iván Ferreiro tiene ganas de actuar en el Tenerife Music Festival: “Voy a disfrutar bastante”

Iván Ferreiro (55 años) atiende a DIARIO DE AVISOS mientras ultima los preparativos para su próximo desembarco en Tenerife. Habla con cariño de ese vínculo que mantiene con el Archipiélago, una parada que asimila casi como un descanso. “Siempre hay ganas de volver a la Isla. Estoy muy a gusto y es un placer visitarla; unos días ahí con vosotros son como unas pequeñas vacaciones”, confiesa el autor de clásicos como Turnedo y Años 80.
El gallego comparte cartel con Camilo, Pablo Alborán y Ana Mena en la segunda jornada del Tenerife Music Festival, que se celebrará el próximo 13 de junio, en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Asegura que lleva con naturalidad el hecho de enfrentarse a este tipo de directos.
De hecho, ahora le gusta “ir rotando” entre festivales, acústicos y teatros. “Suelo combinarlos y la verdad es que voy a disfrutar bastante”, insiste a este periódico sobre un concierto donde repasará más de tres décadas de trayectoria profesional, contando con su etapa en Los Piratas.
UN ‘FRONTMAN’ SIN CACHARROS
Para este concierto, Iván Ferreiro prepara una puesta en escena que en cierto modo rompe con sus últimas visitas, donde aparecía ‘escoltado’ por un arsenal de cacharros electrónicos. “Ahora no llevo ninguno; voy de frontman, voy a cantar”, detalla.
Una experiencia donde su voz cobra todo el protagonismo: “Cada año voy probando con cositas, pero en esta tengo las manos libres. Voy desnudo: voy con el micro”.
EL ‘DOLOR’ DE LOS DESCARTES
El equilibrio es imposible a la hora de seleccionar un repertorio que resuma 35 años de carrera sobre el escenario. Y es que comprimir más de tres décadas de canciones para su nueva gira supuso, a buen seguro, un ‘suplicio’ para el gallego, cuyo último trabajo de estudio, Hoy x Ayer, está compuesto por joyas como la propia Hoy x Ayer, Turnedo, Reiniciar o Te echaré de menos, en una nueva versión junto a Sole Giménez.
“Hacer la selección fue más una cuestión de quitar canciones que de poner; cuando puse todas las que quería tocar, tenía una lista de casi cuatro horas y entonces tuve que amputar la mitad”, admite. No obstante, saborea esa madurez musical con tranquilidad. “Creo que estoy en uno de los mejores momentos de mi vida”, sentencia.