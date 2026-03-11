‘Fito y Fitipaldis’ pone rumbo a las Islas entre recuerdos y aullidos: “Un concierto en Canarias nunca es uno más”

Fito Cabrales atiende a DIARIO DE AVISOS mientras prepara las maletas para venir a Canarias. La banda que fundó en 1997, ‘Fito & Fitipaldis’, actuará este sábado, 14 de marzo, en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife dentro de Aullidos Tour, la gira con la que la banda presenta su último disco, El monte de los aullidos.
La conversación es distendida, entre risas y recuerdos de otras visitas al Archipiélago que el también creador de ‘Platero y Tú‘ prefiere dejar en “leyendas”. Habla con cariño del vínculo que mantiene con el público isleño, de las nuevas generaciones que ahora ocupan las primeras filas de sus conciertos y de un género al que llevan décadas dando por muerto. “El rock lleva 50 años muriéndose”, ironiza.
Canarias, una parada especial en la gira
Fito asegura que un concierto en Canarias “para nosotros nunca es uno más”, pese a que trasladar una gira completa hasta el Archipiélago no siempre es sencillo. “Cuesta más que moverse por la Península, pero también se nota en el público. La gente lo agradece mucho porque sabe que no siempre es fácil que vayamos”, explica.
Reconoce que ese vínculo con el público canario se ha ido construyendo con el paso de los años y de muchas visitas, que por cierto evita hacer en agosto.
El curioso origen de ‘Soldadito marinero’
Más allá de las giras y los escenarios, Cabrales sigue escribiendo canciones de la misma manera que lo ha hecho durante años: a partir de imágenes o ideas que aparecen casi por casualidad. Algunas de sus composiciones más conocidas nacieron precisamente así. Es el caso de Soldadito marinero, una de las canciones más populares de su repertorio. “Estaba asomado a la ventana y vi pasar a una persona. Empecé a imaginar su vida y a escribir sobre eso”, recuerda.
Con el paso del tiempo, admite, aquellas historias se van mezclando con otras ideas y recuerdos. “Muchas veces ya no sabes qué parte fue verdad y cuál no. Yo juraría que fue así… pero con los años ya dudas”, añade entre carcajadas.
Ese modo de escribir, casi siempre en primera persona y partiendo de emociones cotidianas, es una de las claves que explican por qué tantas personas se reconocen en sus letras. Cabrales asegura que nunca ha intentado construir historias demasiado complejas: prefiere hablar de sensaciones que cualquiera pueda identificar.
Un público cada vez más joven
A punto de cumplir 60 años, el músico bilbaíno reconoce que una de las cosas que más le sorprenden en los conciertos ahora es ver a tantos jóvenes en las primeras filas. Durante años pensó que muchos de ellos acudían acompañando a sus padres, pero la realidad ha terminado siendo otra. “Ahora vemos a muchísimos chavales jóvenes en los conciertos”, cuenta a este periódico.
Parte de esa explicación, admite, puede estar en las redes sociales. “El otro día alguien me dijo que salía mucho en TikTok. Yo ni idea”, comenta riéndose. La presencia de sus canciones en estas plataformas ha permitido que nuevas generaciones descubran su música, algo que él observa con cierta sorpresa.
“El rock lleva 50 años muriéndose”
En un momento en el que los géneros urbanos dominan gran parte de las listas y las plataformas, Fito escucha con frecuencia una frase que, en realidad, asegura llevar décadas oyendo: que el rock ha muerto. Él lo ve de otra manera. “El rock lleva 50 años muriéndose”, ironiza.
Para el músico, la música siempre se mueve por ciclos y cada generación encuentra los sonidos que mejor representan su momento. Lo entiende como parte natural de la evolución musical. “Cada generación busca su música. Ahora hay otros estilos que están muy presentes, pero eso siempre ha pasado”, señala.
Un disco nacido de pequeñas ideas
En su nuevo trabajo, El monte de los aullidos, Cabrales vuelve a ese proceso creativo basado en “apuntes, frases sueltas e imágenes que se van acumulando con el tiempo”. Muchas veces, explica, “lo que parece ser una canción acaba transformándose en otra completamente distinta”.
“Las canciones no se escriben de forma ordenada”, comenta. “A veces tienes muchas ideas pequeñas y luego todo se mezcla. Lo que parecía una canción terminan siendo tres, o al revés”.
Para él, lo importante es que esos temas sigan teniendo sentido cuando llega el momento de tocarlas en directo. En una gira, recuerda, “las interpretas cada noche y necesitas sentir que siguen conectando contigo”.
A pocas horas de hacer su primera parada en Gran Canaria el viernes, 13 de marzo, afirma que la banda “está haciendo la maleta con una sonrisa”.