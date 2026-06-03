Lav Canarias lidera una residencia artística en Uruguay

La iniciativa que organiza LAV-Canarias elige a las tres artistas que participarán en su programa ‘Orillas Antirracistas’ durante el mes de junio en Canelones (Uruguay). El proyecto reúne a creadoras, instituciones y espacios culturales en torno a las migraciones, tomando como eje la conmemoración de los 300 años de la llegada de las primeras personas canarias a la región
‘Orillas Antirracistas’ acerca la memoria migrante de tres continentes con tres proyectos artísticos seleccionados para dialogar del 15 al 21 de junio en Canelones (Uruguay). La cooperación cultural se hace realidad con la selección de tres creadoras de Canarias, Italia y Uruguay, que trabajarán unidas en una residencia artística.
La iniciativa propone un espacio de encuentro e investigación que conecta territorios históricamente vinculados a través de los desplazamientos humanos, poniendo en relación memorias pasadas y realidades actuales.
Convocatoria internacional
La iniciativa tricontinental seleccionó tres proyectos artísticos provenientes de Canarias, Italia y Uruguay. El jurado estuvo integrado por tres representantes del equipo de LAV-Canarias, dos integrantes del Teatro de Cerdeña (Italia) y dos representantes del equipo de Dinamo Canelones (Uruguay).
Las artistas seleccionadas son: Noelia Varietti, de Canarias, María Luisa Usai, de Italia, y Johanna Ba, de Uruguay. Las creadoras mantendrán una serie de encuentros previos online y trabajarán de forma presencial en el municipio de Atlántida (departamento de Canelones) durante la semana del 15 de junio, desarrollando una residencia conjunta que culminará con una presentación pública de sus procesos e investigaciones.
Entre las actividades programadas, la residencia artística internacional, con apertura pública el día 20 en el Espacio Dinamo Canelones, incluye también una colaboración con el Instituto Nacional de Artes Escénicas (INAE) de Montevideo, dentro del programa INAE Café, donde Beatriz Bello, co directora de LAV-Canarias, presentará el programa de residencias artísticas internacionales ya en marcha y abordará, además, el proyecto de candidatura de Las Palmas de Gran Canaria como Capital Europea de la Cultura 2031.
Este intercambio, incluye también el taller de memorias ‘Canarias en dos orillas’, una propuesta abierta al público, acompañada por el canario Hector Gardez centrada en las memorias migrantes canarias en Uruguay, que tendrá lugar en Sauce.