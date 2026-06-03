La obra ‘1936’, elegida mejor espectáculo de teatro en los XXIX Premios Max

La obra 1936, del Centro Dramático Nacional, Checkin Producciones y El Terrat, obtuvo el premio al mejor espectáculo de teatro en los XXIX Premios Max, celebrados en la noche del lunes en el Teatro Romano de Mérida, en una gala marcada por la petición de inversiones en cultura, como que el Estado destine a ella el 1% de sus presupuestos, señaló Jesús Cimarro, Max de Honor.
La ceremonia arrancó con la entrega del premio a la mejor intérprete femenina de danza, que fue para Irene Tena por No. Tena y su compañero Albert Hernández, de la compañía La Venidera, recibieron también el premio a la mejor coreografía y el mejor espectáculo de danza. Como mejor intérprete masculino de danza fue elegido Juan Berlanga por Juancaballo, mientras que el mejor elenco de danza recayó en el de Faula, de Roser López Espinosa y Consorci Mercat de les Flors.
En interpretación teatral, el galardón a la mejor actriz fue para Mona Martínez por Los nuestros. El de mejor actor, para Ton Vieira por La tercera fuga, obra que también obtuvo los premios de mejor elenco de teatro y mejor autoría teatral, para Victoria Szpunberg y Albert Pijuan.
La mejor dirección de escena recayó en Lucía Carballal por Los nuestros. En la mejor autoría revelación fue premiado Iván López-Ortega por Taxidermia de una alondra. En cuanto al mejor espectáculo revelación, recayó en Zorra Dorada, de Elisa Forcano y Barbecho Productions.
La mejor adaptación o versión de obra teatral o coreográfica fue Yo soy 451, de Xavo Giménez, mientras que el premio a la mejor composición musical lo recibieron Raquel Molano, Pablo Peña y Darío del Moral por Fuenteovejuna.
Mejor espectáculo musical o lírico (Hacia ecos de lo sagrado, de Nao d’amores), mejor diseño de vestuario (Agustín Petronio, por Orlando) y mejor diseño de espacio escénico y videoescena (Blanca Añón, por Orlando) fueron otras de los categorías que contemplaron los galardones.