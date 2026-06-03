Boreal 2026 añade ritmos tuareg y electrónica mestiza a su cartel de artistas

Boreal 2026 sigue ampliando su cartel para los días 18 y 19 de septiembre en el municipio tinerfeño de Los Silos. El festival volverá a reunir propuestas de diferentes latitudes y tradiciones sonoras, consolidando su apuesta por la diversidad cultural y el descubrimiento artístico.
Tras las primeras confirmaciones, con nombres como Aterciopelados (Colombia), Daddy G de Massive Attack (Reino Unido), BCUC (Sudáfrica), Aïta Mon Amour (Marruecos-Túnez), Renata Flores (Perú), Josyara (Brasil), Hempress Sativa feat. Paolo Baldini DubFiles (Jamaica-Italia), The Neighborhood Kids (Estados Unidos), Rubio (Chile), Pleito y Xerach (Canarias), incorpora ahora cinco propuestas que unen África, América Latina, Europa y Canarias con sonidos innovadores, raíces culturales y marcada personalidad artística, donde los ritmos tuareg y la electrónica mestiza cobran protagonismo.
Este es el caso de Imarhan, banda de Tamanrasset, en Argelia, que ha contribuido a renovar el sonido tuareg contemporáneo. Su música combina la tradición del blues del desierto con sintetizadores, texturas electrónicas y una sensibilidad moderna.
El talento canario lo representa El Veneno Crew, colectivo de rap nacido en Tenerife en 2003. Integrado por diez mc’s y dos dj’s, ha desempeñado un papel decisivo en la consolidación del hip hop canario como una voz propia, comprometida y con una fuerte conciencia social.
UNA VOZ EMERGENTE
También se une a este nuevo avance la artista mexicana Fuensanta, una de las voces emergentes más fascinantes de la escena internacional del jazz contemporáneo y la música de vanguardia. Su obra transita entre la música tradicional, la experimentación sonora, la improvisación libre y la canción de autor.
De igual modo, este año se suma La terrorista del Sabor, el proyecto impulsado por la artista mexicanocolombiana Mariana, que ha construido una propuesta musical inclasificable alrededor de su voz y su inseparable acordeón.
De la conexión entre Angola y Portugal llega Throes + The Shine. Formado por Mob Dedaldino, Igor Domingues y Marco Castro, el trío ha construido una identidad propia fusionando kuduro, electrónica urbana, ritmos africanos y una potente energía escénica.
Las entradas para Boreal están disponibles en Tickety y la web oficial festivalboreal.org, donde puede consultarse toda la programación y acceder a la oferta de lanzamiento.