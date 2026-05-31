El Auditorio de Tenerife estrena este jueves ‘Les Ballets de la Argentina’

El Auditorio de Tenerife ofrece el jueves y el sábado, 4 y 6 de junio (19.30 horas) un estreno nacional: Les Ballets de La Argentina. Juerga, Triana y suite de danzas, con dirección artística y coreografía de Antonio Najarro y música de la Sinfónica de Tenerife. Se trata de una coproducción de la Fundación Juan March, del Auditorio de Tenerife, de los teatros de la Zarzuela y la Maestranza, el Festival Internacional de Música y Danza de Granada y el Palau de les Arts de Valencia.
ANTONIA MERCÉ
En 1929, París volvió a rendirse ante el genio de Antonia Mercé, conocida como la Argentina. A través de sus Ballets Espagnols, la bailarina impulsó la creación de un repertorio escénico que combinaba tradición y vanguardia, colaborando estrechamente con grandes compositores y artistas plásticos españoles.
Este nuevo proyecto recupera dos títulos emblemáticos estrenados en aquel año con gran éxito: Juerga, de Julián Bautista, y Triana, de Isaac Albéniz, a los que se unen piezas coreográficas pertenecientes al repertorio de la Argentina.
A partir de los figurines y decorados originales, entre otros, del canario Néstor Martín-Fernández de la Torre, Antonio Najarro recrea la singularidad visual y musical de ambos ballets, piezas esenciales en la configuración de una danza española moderna con aspiraciones de universalidad. La diseñadora de vestuario tinerfeña Yaiza Pinillos, inspirada en los originales de su paisano, ha sido la responsable de crear piezas para este espectáculo.
Sobre el escenario bailarán 13 intérpretes de la compañía de Najarro, bajo la dirección escénica de Carolina África. La Sinfónica de Tenerife estará dirigida por el maestro especializado en ópera y danza Manuel Coves. Además, como músico invitado intervendrá el guitarrista Sohta Nakabayashi.
Las entradas, a un precio de 15 euros, de 5 para menores de 30 años, se pueden adquirir en el sitio web www.auditoriodetenerife.com, en la taquilla, de lunes a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y sábados, de 10.00 a 14.00 horas, y de forma telefónica llamando al número 902 317 327 en el mismo horario. Hay disponibles descuentos, entre otros, para estudiantes, demandantes de empleo y familias numerosas.
‘EL JARDÍN DE LO IMPOSIBLE’
En otro orden de asuntos, pero sin abandonar la programación del espacio escénico de la capital tinerfeña, el martes (19.30 horas) hay programado en la Sala de Cámara un recital del Dúo del Valle, los hermanos, Víctor y Luis del Valle, quienes interpretarán a dos pianos el programa El jardín de lo imposible. Se trata del último concierto de piano de la temporada.
El jardín de lo imposible es una invitación a cruzar el umbral de lo real y asomarse al territorio donde la imaginación se vuelve sonido: un espacio en el que el piano se desdobla en dos y la música se convierte en puro juego, poesía y asombro. El programa que se ha confeccionado para esta última cita del ciclo pianístico contempla obras de Francis Poulenc, György Ligeti, Darius Milhaud y Maurice Ravel.