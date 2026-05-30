Mappa conecta este verano con The Martinez Brothers

El Festival Mappa regresa el 10 de julio al anfiteatro del Siam Park, en Adeje, con la segunda entrega de su nueva trilogía conceptual, una propuesta que durante 2026 conecta la música electrónica con los elementos de la naturaleza. Tras una primera edición marcada por el fuego como eje narrativo, con un sold out rotundo, el festival evoluciona hacia Water, un capítulo para explorar la fluidez, la inmersión y la conexión emocional a través del sonido, el espacio y lo colectivo.
PROPUESTA INMERSIVA
Esta nueva entrega profundiza en la transformación que Mappa inició este año, consolidando un formato que trasciende el concepto tradicional de festival para convertirse en una experiencia inmersiva con identidad propia. Si Fire representaba la energía, la intensidad y el impacto visual, Agua propone una atmósfera más hipnótica y envolvente, donde el movimiento, la arquitectura y la música dialogan en armonía con el entorno de Siam Park.
La segunda parte de la trilogía de Mappa, que cuenta con el patrocinio del Gobierno de Canarias (Turismo islas Canarias, Juventud Canaria y Fundación Ideo), llega con una primera confirmación de alcance internacional: The Martinez Brothers. El dúo formado por Chris y Steve Martinez encabezará una edición que volverá a situar a Tenerife en el circuito global de la electrónica.
Originarios de El Bronx, Nueva York, The Martinez Brothers son dos de las figuras más influyentes del house y el tech house. Reconocidos por su energía en cabina y su capacidad para conectar con el público, crecieron rodeados de música gracias a su padre, apasionado del house y la disco, desarrollando una relación natural con la cultura dj y la escena underground neoyorquina.
El sonido de The Martinez Brothers combinan la esencia clásica del house con grooves contemporáneos, percusión latina y una sensibilidad club profundamente vinculada a la cultura ibicenca. Esa mezcla de elegancia, energía y conexión emocional con la pista encaja de forma natural con el universo conceptual de Mappa.
Originarios de El Bronx, The Martinez Brothers son dos de las figuras más influyentes del ‘house’ y el ‘tech house’ internacional
La presencia del dúo estadounidense refuerza además la dimensión internacional de una cita que destaca por su cuidada selección artística y su formato diferencial. Mappa mantiene la disposición 360 grados de su escenario, con la cabina ubicada en el centro del espacio. Esta configuración elimina la clásica frontalidad entre artista y público y transforma la pista en un ecosistema circular donde la música envuelve a los asistentes.
En el contexto de Water, el festival plantea para el 10 de julio una producción que busca integrarse con el entorno acuático y la arquitectura del recinto, generando una atmósfera inmersiva.