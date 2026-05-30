‘Donde cantan los pelícanos’, de Carlos Nicanor, se exhibe en el Espacio Cultural El Tanque

Redes de pesca, cabos náuticos, sonido y memoria: elementos comunes que conviven en la costa atlántica. En una reflexión sobre las semejanzas y diferencias de la orilla canaria y senegalesa, el Espacio Cultural El Tanque, en Santa Cruz de Tenerife, exhibe Donde cantan los pelícanos. Esta instalación del escultor Carlos Nicanor, comisariada por Dalia de la Rosa, despliega una serie de islas flotantes y altera la orientación habitual del espacio.
La experiencia del recorrido se convierte así en una travesía envolvente. La apertura será este sábado, a partir de las 12.00 horas, con entrada libre, y podrá visitarse hasta el 10 de agosto en este emblemático espacio que gestiona el Gobierno de Canarias en la capital tinerfeña.
UNIÓN DE ORILLAS
Donde cantan los pelícanos propone una reflexión sobre la unión entre orillas y una revisión crítica de la noción de paraíso insular. “Frente a la imagen de la isla como territorio cerrado y autosuficiente, el proyecto plantea una geografía errante: islas reales, repetidas y desplazadas que conforman un archipiélago flotante”, explica De la Rosa.
La propuesta traza así un vínculo simbólico entre las costas de Canarias y Senegal, alejándose de la épica romántica del viaje para adentrarse en una experiencia migratoria marcada por la intemperie, la orientación y el anhelo de arribar a buen puerto.
El proyecto tiene como antecedente la residencia artística realizada por Carlos Nicanor en junio de 2025 en Transversia de Océan&Savane, en la costa de Saint-Louis, Senegal, donde el artista investigó el acto de tejer con redes de pesca formas orográficas vinculadas a un territorio insular. A partir de esa experiencia, la exposición desarrolla una conexión material y simbólica entre dos territorios atlánticos: Canarias y Senegal.
Carlos Nicanor (Gran Canaria, 1974) se licenció en Bellas Artes en la Universidad de La Laguna y comenzó a exponer su obra en 2002. Sus trabajos han sido seleccionados en exposiciones tanto de Gran Canaria como de Tenerife, mereciendo primeros premios como el Excellens de escultura de la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel (2011) o el Primer Premio Manolo Millares CajaCanarias (2009). Desde 2006 ha realizado varias exposiciones individuales y ha mostrado destacados proyectos expositivos en Artizar, TEA, Bienal de La Habana, Fundación CajaCanarias y CAAM, entre otros espacios. Actualmente trabaja con galerías en Miami, Madrid, Lisboa y Tenerife.
Nicanor es un escultor brossaniano cuya creatividad aspira a dar forma a una obra que habrá de ser alteración cáustica del objeto y su sentido, proponiendo siempre uno nuevo e insólito. Su intensidad escultórica es de naturaleza poética, lo que hace que su obra parezca cómoda y expresiva, acercándose al dadaísmo y, con ello, a Arp y a Duchamp.
Dalia de la Rosa (Tenerife, 1983) es historiadora del arte, crítica de arte, comisaria e investigadora. Ha sido directora artística de Solar. Acción Cultural junto a Lola Barrena, con quien también codirigió publicaciones, entre las que destaca la revista semestral Turista de interior. Revista de procesos de isla, sobre las cuestiones que atraviesan el concepto de insularidad en su amplio sentido y que ha sido determinante como marco conceptual.
Se interesa también por la relación entre arte y ciudadanía a través de procesos de prácticas instituyentes, tema que ha desarrollado en su investigación doctoral, textos, acciones y exposiciones.
Ha comisariado exposiciones y programas que fomentan la reflexión crítica en entidades como el Espacio Cultural El Tanque, TEA Tenerife Espacio de las Artes, el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) o el Centro de Arte La Regenta. Fue codirectora de la Bienal Internacional FotoNoviembre 2025 junto a Marta Dahó. Es codirectora de la revista Cuadernos del Ateneo y colabora habitualmente con Exit-express.