La VI Muestra de Cine Español entrega este sábado su galardón de honor a Julio Medem

El director Julio Medem y la actriz Aida Folch son los grandes protagonistas de la VI Muestra de Cine Español de Tenerife, que se celebra desde el jueves y hasta hoy sábado en La Laguna. La cita cinematográfica se presentó ayer en un encuentro informativo que contó con la presencia de ambos, acompañados por el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez; el concejal de Cultura, Adrián del Castillo; la vicerrectora de Cultura y Extensión Universitaria de la Universidad de La Laguna (ULL), Isabel Karely León, y el codirector de la iniciativa, Daniel Fumero.
“UNA CITA OBLIGADA”
En su intervención, el alcalde recordó que esta experiencia nació en 2021, en plena pandemia, “como un espacio para reivindicar y difundir la calidad del cine hecho en nuestro país”. “En solo cinco años -apostilló Gutiérrez- se ha convertido en una cita obligada para todos los amantes del séptimo arte, y contar con protagonistas como los que nos acompañan no hacen sino reforzar esa apuesta”.
Julio Medem puso de relieve que guarda una estrecha relación con la isla de Tenerife, donde rodó varias escenas de su largometraje Ma ma (2015), y afirmó sentirse especialmente honrado por este homenaje. “Supone un viaje emocional con mi pasado, al tener que reconocerme y reconectar con aquel que hizo Tierra hace 30 años”, aseguró, en referencia a la proyección de esta cinta, que se programó ayer en los laguneros Multicines Tenerife.
Aida Folch aplaudió la oportunidad que brinda esta iniciativa de establecer un encuentro entre el público y los artistas invitados, mientras que Isabel Karely León reafirmó el apoyo de la Universidad de La Laguna a la Muestra de Cine Español, “pues tiene un encaje natural en nuestro proyecto cultural vertebrador Por Amor al Arte”.
Tras la proyección del jueves de El artista y la modelo (Fernando Trueba, 2012) con la presencia de Aida Folch, actriz protagonista, la programación continuaba ayer, como se ha apuntado, con el pase de Tierra (1996), que incluía un coloquio posterior de Medem con el público, 30 años después de su participación en la Sección Oficial del Festival de Cannes. La película, protagonizada por Carmelo Gómez y Emma Suárez, está considerada una pieza clave dentro de la filmografía del director vasco por su singular universo narrativo, donde convergen el simbolismo, la identidad y el paisaje.
‘LUCÍA Y EL SEXO’
La agenda de hoy contempla el pase (19.00 horas) de Lucía y el sexo (2001), en el marco del 25º aniversario de su estreno. La sesión contará igualmente con la presencia de Medem, quien recibirá además el Premio de Honor 2026 de la Muestra de Cine Español de Tenerife en reconocimiento a su trayectoria y su aportación esencial a la cinematografía hispana.
La presencia de Julio Medem como invitado de honor ha situado en el centro de esta edición a uno de los autores más influyentes del panorama cinematográfico nacional, mientras que la participación de Aida Folch refuerza el vínculo de la muestra con el talento interpretativo contemporáneo.
Todas las proyecciones se están celebrando en Multicines Tenerife (Alcampo, La Laguna), con entrada gratuita hasta completar el aforo, previa retirada de invitación en taquilla.
La VI Muestra de Cine Español de Tenerife está organizada por la Asociación Cultural Charlas de Cine, Alda Producciones, Multicines Tenerife y la Universidad de La Laguna, con el patrocinio del Ayuntamiento de La Laguna, el Cabildo de Tenerife y el Gobierno regional (Instituto Canario de Desarrollo Cultural y Canary Islands Film).