Diego Navarro estrena en el Ficmec una obra dedicada al Roque de Garachico

El 28º Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias (Ficmec) estrena hoy viernes (19.30 horas) una obra del compositor tinerfeño Diego Navarro. Será durante la sesión inaugural del certamen en Garachico, en el antiguo Convento de San Francisco. Para asistir a la gala y a la proyección que la acompaña, así como al resto de la programación de hoy, es necesario adquirir entrada, para lo que solo hay que pagar un euro por gastos de gestión, a través del enlace web https://tickety.es/event/inauguracion-garachico-le-chant-des-forets-ficmec-2026.
La pieza de Diego Navarro, encargada por el Ficmec para esta edición, es un emotivo homenaje al icónico Roque de Garachico. La obra será interpretada por un conjunto de cuerda y percusión, acompañado por el Coro de Cámara de Garachico. Este estreno musical se inscribe en la propuesta del festival que va más allá de la gran pantalla, iniciando la programación cultural paralela.
“Apostar por la cultura y por generar nuevas obras artísticas -señala David Baute, director del festival- es una de las señas de identidad del festival y algo en lo que trabajamos a lo largo de todo el año en la Asociación Ficmec”. En esta misma línea, la cantante Fabiola Socas será la encargada de interpretar un tema compuesto por encargo del festival en la inauguración en Icod de los Vinos, su tierra natal.
Diego Navarro está considerado como una de las voces más relevantes de la música para el cine en España y uno de sus directores más reputados a nivel internacional. En su obra destacan las partituras para films como Mariposas negras (David Baute), Atrapa la bandera (Enrique Gato) y El fotógrafo de Mauthausen (Mar Targarona), entre otros. Es el fundador y director de Fimucité, el Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife, que celebra su vigésima edición este año.
LARGOMETRAJES
La jornada de hoy contempla dos proyecciones del concurso de largometraje documental y el espectáculo de Abubukaka Otto Stragman. Mientras las proyecciones tienen lugar el antiguo Convento de San Francisco, la representación teatral se celebra en la glorieta de San Francisco.
A partir de las 17.00 horas se exhibe la película Time and Water (Sara Dosa; Islandia, Estados Unidos, 2026), que supone un estreno en España. A las 19.30 horas le sigue la sesión inaugural y la proyección de Le Chant des Forêts (Vincent Munier; Francia, 2025), que se estrena en Canarias. La última propuesta de la jornada será, desde las 22.00 horas, la representación de Otto Stragman, de acceso libre.
Sara Dosa presenta en Time and Water al escritor islandés Andri Snær Magnason mientras persigue algo esquivo. A medida que se derrite el hielo de su tierra natal, construye una cápsula del tiempo cinemática para aferrarse al instante y trasladarlo al futuro, antes de que todo lo que ama se desvanezca.
En Le Chant des Forêts, Vincent Munier se adentra en la floresta, donde habitan linces, osos, ciervos, búhos, urogallos y otras criaturas de río. No solo busca rendirle homenaje una vez más al esplendor visual de la naturaleza, sino también capturar los poéticos sonidos del bosque. Esta entrada, a 2,50 euros, puede comprarse en el enlace web https://tickety.es/event/time-and-water-ficmec-2026.
Otto Stragman es un espectáculo de sketches sin filtro, sin vergüenza y con bastante mala leche. Los cuatro intérpretes de Abubukaka saltan de personaje en personaje para desmontarlo todo: la política, el postureo, las relaciones, el curro, la cultura y cualquier cosa que se ponga a tiro. Nada es sagrado y todo puede convertirse en un gag.