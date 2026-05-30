Veranos del Taoro, Summer Pop y Noctámbula celebran el Día de Canarias

Encaro Factory ha lanzado una campaña especial para este sábado con el objetivo de facilitar el acceso a la cultura a todos los canarios y canarias. La iniciativa ofrece un descuento durante 24 horas (hasta las 23.59 de esta noche) coincidiendo con el Día de Canarias. Con esta oferta, las entradas para disfrutar de las propuestas de sus festivales Veranos del Taoro (18 a 20 de junio, en el Parque de La Sortija, en Puerto de la Cruz), Noctámbula (12 de septiembre, Recinto Ferial de Tenerife, en la capital tinerfeña) y Summer Pop (13 de septiembre, Recinto Ferial de Tenerife) se podrán adquirir hoy con el 30% de descuento a través de sus respectivos sitios web y de la plataforma Tomaticket.
Además de la presencia de artistas nacionales e internacionales en los carteles de estos festivales, desde la productora destacan la apuesta realizada por el talento canario. En este apartado figuran, entre otros nombres, Lucho RK, Danny Romero, Lewis Potter, Ruslana yo Yanely Hernández.
Veranos del Taoro se celebra del 18 al 20 de junio en el Parque de La Sortija, en Puerto de la Cruz. El festival trae a Tenerife a la gran diva de Broadway Patti LuPone, quien lidera la programación en el espacio Laurel de Indias con su espectáculo Songs From a Hat (19 de junio). Este mismo escenario contará además con la actuación de Anabel Alonso, con La mujer rota (18 de junio), y Lola Herrera con Camino a la Meca (20 de junio).
El espacio Arboleda acogerá En Estado de Show, de la humorista canaria Yanely Hernández (18 de junio); Señoras y Señoras, con María Guerra y Mariola Cubells (19 de junio), y Madonna a la carta, con Melisa T. (20 de junio), completando una programación que volverá a convertir el festival en uno de los grandes encuentros culturales de Canarias.
El descuento del 30% por el Día de Canarias se extenderá también a Noctámbula, que celebra su primera edición el 12 de septiembre en el Recinto Ferial de Tenerife, en la capital tinerfeña. El festival reunirá a algunos de los nombres más destacados de la escena electrónica internacional, como Symphony of Unity -el proyecto sinfónico nacido en el universo Tomorrowland-, Matt, de Meduza, y la dj internacional B Jones. La cita apostará además por una producción técnica y visual de gran formato concebida para transformar el recinto en una experiencia inmersiva y multisensorial.
El Summer Pop Tenerife celebrará su primera edición el 13 de septiembre también en el Recinto Ferial de Tenerife. El festival presenta un cartel que cuenta con el artista grancanario Lucho RK, uno de los principales reclamos y nombre clave en la actual escena urbana internacional. Asimismo, la programación destaca el regreso a los escenarios insulares de Ruslana. El cartel se completa con el grancanario Danny Romero, pionero del sonido urbano en las Islas; el talento de Lewis Potter, Playacoco y figuras consagradas como Álvaro de Luna y Leire Martínez, en una ambiciosa propuesta que reunirá a un total de 20 artistas con actuaciones en directo.