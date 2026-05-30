El Ficmec explora este sábado la insularidad con la proyección de cinco films en la sección ‘Ecoislas’

El 28º Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias (Ficmec) llega al tercer día de su agenda en Garachico con un programa que incluye dos apartados especiales en su agenda: el dedicado a las familias y Ecoislas, que presenta el cine que invita a mirar las islas como centros de pensamiento, capaces de generar nuevas narrativas sobre el medio ambiente y de imaginar otros modos de habitar el mundo.
El programa va aún más allá con la inauguración de la XIV Feria Medioambiental, un espacio experiencial, divulgativo y comercial que articula su contenido en torno a dos vertientes complementarias: la producción ecológica y la sostenibilidad. La feria estará abierta este sábado en el entorno de la glorieta de San Francisco de 10.00 a 18.00 horas, y mañana domingo, hasta las 14.00 horas.
En cuanto a las proyecciones de cine, para acceder a ellas es necesario adquirir la entrada a un coste general de dos euros. La compra se gestiona a través de la plataforma Tickety en el enlace web https://tickety.es/grouping-event/festival-internacional-de-cine-medioambiental-de-canarias-Ficmec.
La agenda del festival, que se puede consultar en detalle en su sitio web ficmec.es, contempla hoy, por ejemplo, un taller de instrumentos reciclados, especialmente concebido para la familia, en la glorieta de San Francisco (10.00 horas). Para luego dar paso a la sesión de cine familiar, con la proyección de Arco (Ugo Bienvenu; Francia, Estados Unidos, Reino Unido, 2025). A las 18.30, en ese mismo espacio contarán cuentos Silvia Torrents y Óscar Tiraida.
Ecoislas presenta en el Día de Canarias cinco películas, en el antiguo Convento de San Francisco (12.30 horas), que abordan la insularidad desde lo ambiental. Se trata de A Food Story (Pablo Aira del Valle, España, 2025), Pedro Tomás explica el mundo (Kornelijus Stuckus, España, 2025) -ambas, estrenos en las Islas-; Kipuka (Paula C. Ventura y Javi Armas, España, 2025), Roque Largo (Luz Sosa Contreras y Miguel Ángel Rolland, España, 2026) y Toma Tierra (Yon Bengoechea, España, 2025). La proyección de los films va seguida de un coloquio con sus directores, excepto Kornelijus Stuckus, que no ha podido asistir.
La programación de la tarde comienza con el encuentro con la investigadora angloserbia Sofija Stevanović, premio Brote Joven de esta edición del Ficmec, en la sección Café con…, a partir de las 16.00 horas en el Hotel La Quinta Roja.
Stevanović es investigadora y doctoranda en la Universidad de Cambridge, enfoca su práctica transdisciplinar en la intersección entre justicia climática y derechos digitales. Trabaja entre el Reino Unido y Serbia y participa en iniciativas colaborativas con colectivos de base que investigan y resisten industrias extractivas. Su enfoque es transdisciplinar y articula estudios feministas de ciencia y tecnología, diseño crítico y prácticas de organización comunitaria.
Como miembro de la Green Web Foundation, desarrolla un proyecto sobre seguridad holística para defensores ambientales, con énfasis en el cuidado colectivo y la construcción de redes resilientes.
Las proyecciones del resto de las películas de la sección oficial comienzan a las 17.00 horas en el antiguo Convento de San Francisco, con el largo documental Nuestra Tierra (Argentina, Estados Unidos, México, Francia, Países Bajos, Dinamarca; 2025), de Lucrecia Martel, sobre la lucha de la comunidad indígena de Chuchagasta en Tucumán (Argentina) ante el desalojo de sus tierras. A las 19.30 es el estreno en Canarias de Al oeste, en Zapata (Cuba, España, 2025), largo documental de David Bim, que presenta al cubano Landi, acampado en secreto en las marismas de Zapata, en medio de la pandemia, junto a su esposa Mercedes y su hijo, que padece autismo severo.
La jornada concluye con el concierto de Delokos Sinfónicos y Agrupación musical de Garachico, que presentan, a partir de las 22.00 horas en la glorieta, un espectáculo que fusiona la parte clásica de las bandas de música con el estilo de una banda de rock.
MÓNICA LÓPEZ MOYANO
Entre las 19 películas que participan en los cuatro concursos de la sección oficial del Ficmec, la meteoróloga y comunicadora Mónica López Moyano ha encontrado “cosas preciosas”. Lo dice con el conocimiento que le da el formar parte del jurado de este año, junto a las cineastas Gracia Querejeta y Martha Orozco.
“He visto las películas de este año. Son todas muy bonitas, cada una tiene un encanto distinto. Son muy diferentes, eso me ha parecido también muy curioso. He descubierto piezas magníficas, que valdría la pena que todo el mundo viera”, apunta López Moyano, quien recibe en esta edición el premio Brote de Comunicación por su trayectoria de casi tres décadas en el ámbito de la meteorología y la comunicación científica.
La directora del Departamento de Meteorología de RTVE y cofundadora de la Asociación de Comunicadores de Meteorología (Acomet) promueve el rigor y la profesionalización del sector con un especial interés en la divulgación y la participación.
La científica recibe el premio Brote “con muchísimo orgullo; es un honor”. El rol de las personas que difunden la información meteorológica es clave actualmente: “La meteorología es uno de los factores que influye muchísimo en el medio ambiente”, asegura. “Debido al cambio climático, causado por la acción del hombre en la naturaleza, desgraciadamente, la meteorología en nuestro país ha cambiado mucho en los últimos años. De forma natural, sin haberlo buscado, a lo largo de los años nos hemos dado cuenta de que hemos tenido que cambiar el discurso, hemos tenido que incorporar cosas, explicar cosas que antes no sucedían, y eso es algo que, para los meteorólogos, es una gran responsabilidad”, apunta.