El 28º Ficmec despliega su programación paralela con ‘Jaleo en la Plaza’

El 28º Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias (Ficmec) comienza hoy jueves en Garachico con una ambiciosa propuesta que va más allá de la gran pantalla. Con el sello de Jaleo en la Plaza, la muestra cinematográfica ha diseñado una programación cultural y familiar que llenará de vida los espacios públicos de Garachico (hasta el domingo) e Icod de los Vinos (del 4 al 7 de junio).
Esta agenda paralela incluye una decena de actos gratuitos que combinan el entretenimiento familiar, las artes escénicas y la concienciación ecológica. Además, los fines de semana (este sábado y el domingo en la Glorieta de San Francisco, en Garachico, y el 6 y el 7 de junio en la plaza de la Pila, en Icod) se celebrará la feria dedicada a productos ecológicos y sostenibles.
AGRUPACIÓN MUSICAL
En esta oferta complementaria figura el grupo Abubukaka, quien mañana viernes (22.00 horas) escenificará su espectáculo Otto Stragman en la Glorieta de San Francisco. Para el sábado, en el mismo lugar, está previsto un concierto de la Agrupación Musical de Garachico (22.00).
La próxima semana, el viernes 5 de junio, inaugura la programación musical Vässil Ohn Quartet en Icod de los Vinos (22.00 horas), en el Parque del Drago. La compañía Bernegal actuará el sábado 6 de junio (21.00 horas) en la plaza del Amparo, cerrando la programación paralela del festival.
La agenda del certamen también contempla actividades infantiles y de reciclaje. Este sábado (12.30 horas), los más pequeños podrán disfrutar de un taller de instrumentos reciclados y del espectáculo musical interactivo No tires nada, tócalo primero, a cargo de Alessandro Ferrato. Asimismo, Silvia Torrents & Óscar Tiraida ofrecerán Cuentos / Historias extrañas (18.30 horas) en Garachico, que también llevarán el sábado 6 de junio a la Casa de los Cáceres, en Icod de los Vinos.
La programación se complementa con diversas exposiciones. Escrito en piedra (Fundación CajaCanarias) es un viaje arqueológico por los yacimientos indígenas canarios y su relación con el mundo amazigh. El fotógrafo Luis Monje, uno de los galardonados con el Premio Brote del festival, brinda una muestra de fotografía científica, mientras que de Raúl Pérez se exhibe Peces en un mar digital, una instalación de peces geométricos flotantes hechos con cartón reciclado. Finalmente, Luigi Stinga expone sus esculturas efímeras basadas en el suprarreciclaje y la sostenibilidad.
Las entradas para las proyecciones cinematográficas se pueden adquirir en el enlace web https://tickety.es/grouping-event/festival-internacional-de-cine-medioambiental-de-canarias-FICMEC.