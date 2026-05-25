El Ficmec viaja por el mundo con su sección dedicada al cortometraje documental

El público del Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias (Ficmec) podrá disfrutar en la sección oficial de cortometraje documental de historias procedentes de Suiza, Bélgica, India, República Checa, Eslovenia, Reino Unido y Georgia, incluyendo dos estrenos en España y otros dos en Canarias.
Los secretos curativos de la tierra, los viajes de un caballo de alta competición en clase business o el futuro de la agricultura frente a la crisis climática son algunos de los temas que aborda esta sección el jueves 4 de junio en el Parque del Drago de Icod.
LOS TÍTULOS
Se exhibirán las piezas audiovisuales Air horse one (Lasse Linder; Suiza, Bélgica), que se estrena en Canarias; Amma, do giraffes cry? (Kartikeya Saxena; India, República Checa), por primera vez en España; Common pear (Gregor Božic; Eslovenia, Reino Unido), también estreno en las Islas, y What does the mud whisper? (Dea Tcholokava; Georgia), estreno en España.
El Ficmec cuenta con el respaldo del Cabildo de Tenerife. Blanca Pérez Delgado, consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, señala que “el festival demuestra que Tenerife continúa consolidándose como un referente en la divulgación ambiental y cultural a través del cine”. “Apoyamos esta iniciativa -afirma- porque conecta la conciencia medioambiental con la ciudadanía de una manera cercana, creativa y transformadora. Este festival no solo proyecta cine de gran calidad, sino que también fomenta un compromiso colectivo con nuestro entorno natural”.
La consejera también pone de relieve “la implicación de Garachico e Icod de los Vinos como municipios anfitriones, y el trabajo de la organización para unir cultura, ciencia y juventud”, concluyendo que el festival “representa perfectamente la apuesta de Tenerife por un modelo de desarrollo más consciente, donde la protección del territorio y la biodiversidad ocupan un lugar prioritario”.
Las entradas generales tienen un precio de dos euros por sesión (de diez en el caso de los Brunch de Cine) y la recaudación se destinará íntegramente a un proyecto medioambiental en El Salvador. Las localidades ya están disponibles en Tickety.es.
Ficmec mantiene abiertas las inscripciones gratuitas para sus actividades transversales, como el certamen de rodajes EcoRueda, el Taller de narrativas medioambientales para imaginar futuros posibles o las jornadas Jugando en Verde, Fotosíntesis y Vulcanalia, disponibles a través del formulario de su web.